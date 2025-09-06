Samsung

La più recente versione di Samsung Notes introduce un cambiamento atteso dagli utenti: la possibilità di scrivere con pagine impostate in modalità orizzontale. La funzione non è però disponibile per tutti, perché al momento resta limitata a chi utilizza la beta di One UI 8.0.

Un foglio digitale anche in orizzontale

Fino a oggi, Samsung Notes permetteva di usare l’app in landscape, cioè con lo schermo ruotato, ma il foglio virtuale restava comunque orientato in verticale. Con la nuova versione, il documento può essere creato direttamente in formato orizzontale, rendendo più semplice organizzare grafici, schemi o testi lunghi.

Il cambiamento interessa in particolare chi utilizza l’app su tablet Galaxy, dove l’ampiezza dello schermo si presta a un uso più vicino a quello della carta. Modelli come il Galaxy Tab S10 Lite, già disponibile, o i prossimi Tab S11 e Tab S11 Ultra, in arrivo, potranno trarre vantaggio da questa opzione. La novità riguarda però solo gli utenti che hanno installato la beta di One UI 8.0.

L’arrivo delle sticky notes

Oltre al nuovo layout, l’app riceve un’altra aggiunta: le sticky notes. Queste note adesive digitali permettono di salvare promemoria veloci o brevi elenchi da consultare rapidamente. L’obiettivo è offrire uno strumento agile per chi non vuole aprire documenti completi ma ha bisogno di annotare informazioni essenziali. L’integrazione con Samsung Notes rende così l’app non solo una piattaforma per scrivere testi o prendere appunti complessi, ma anche uno spazio immediato per le attività quotidiane. È una scelta che avvicina il software ad altri strumenti di produttività già diffusi, ampliandone l’utilità.

Un aggiornamento limitato alla beta

La distribuzione della nuova versione, identificata con il numero 4.4.30.63, resta però limitata. Solo gli smartphone che partecipano ai test della beta di One UI 8.0 possono accedere alle nuove funzioni. I dispositivi fermi alla versione 7.0 del software non hanno la possibilità di aggiornare l’app. La restrizione sorprende anche perché i più recenti smartphone pieghevoli Samsung, lanciati con One UI 8.0 stabile, non dispongono ancora di questo aggiornamento. Si tratta probabilmente di un ritardo tecnico che verrà risolto in tempi brevi, ma per ora le novità rimangono confinate a un gruppo ristretto di utenti.

Segnale di test avanzati

Il fatto che le nuove funzioni siano legate solo alla beta suggerisce che Samsung stia ancora valutando la stabilità del software. Un rollout graduale consente di raccogliere feedback e correggere eventuali problemi prima del rilascio generale. È una pratica comune nelle fasi di sviluppo, soprattutto quando si introducono opzioni che modificano in modo sostanziale l’esperienza utente.

Per gli utenti interessati, questo aggiornamento rappresenta una anticipazione di ciò che sarà disponibile in futuro, quando la distribuzione sarà estesa a tutti i dispositivi compatibili con One UI 8.0.