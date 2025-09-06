Ad
Amazon impazzisce con lo sconto sul Realme 14 Pro di oggi

Uno sconto assolutamente da non perdere per tutti sul Realme 14 Pro su Amazon.

scritto da Denis Dosi
Con la nuova promozione disponibile in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto incredibile sull’acquisto di Realme 14 Pro, smartphone di alto livello che riesce comunque a ridurre di molto la spesa finale che il consumatore medio si ritrova effettivamente a sostenere in fase d’acquisto.

Lo smartphone è disponibile sul mercato da inizio 2025, trattasi di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che riesce facilmente a distinguersi per la sua grande capacità di mettere a disposizione un ottimo display OLED da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, un refresh rate a 120Hz, ma anche densità di 388 ppi e oltre 16 milioni di colori (il pannello è leggermente curvo sui bordi).

Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,5GHz, passando comunque per la solita ottima GPU Mali-G615 MC2, con una configurazione che si completa con 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che dipende direttamente dalla variante che andrete a selezionare, anche se va considerato non essere espandibile.

Amazon, il prezzo del Realme 14 Pro è in caduta libera

L’ottima opportunità di risparmio sull’acquisto di Realme 14 Pro è davvero ottima, proprio perché si parte da un listino di 499 euro e si arriva a dover sostenere un investimento finale di soli 331,99 euro, riducendo di molto il livello di spesa che l’utente deve sostenere a questo link.

    Al momento attuale sono diverse le colorazioni tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, in modo da poter godere della massima libertà di scelta, senza vincoli o limitazioni particolari (oltre a diverse varianti in combinazioni memoria RAM e interna).

