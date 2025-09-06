Amazon impazzisce con lo sconto sul Realme 14 Pro di oggi

Con la nuova promozione disponibile in questi giorni su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter approfittare di uno sconto incredibile sull’acquisto di Realme 14 Pro, smartphone di alto livello che riesce comunque a ridurre di molto la spesa finale che il consumatore medio si ritrova effettivamente a sostenere in fase d’acquisto.

Lo smartphone è disponibile sul mercato da inizio 2025, trattasi di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che riesce facilmente a distinguersi per la sua grande capacità di mettere a disposizione un ottimo display OLED da 6,77 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2392 pixel, un refresh rate a 120Hz, ma anche densità di 388 ppi e oltre 16 milioni di colori (il pannello è leggermente curvo sui bordi).

Sotto il cofano trova posto un processore MediaTek Dimensity 7300 Energy, octa-core con una frequenza di clock che può raggiungere i 2,5GHz, passando comunque per la solita ottima GPU Mali-G615 MC2, con una configurazione che si completa con 12GB di RAM e un quantitativo di memoria interna che dipende direttamente dalla variante che andrete a selezionare, anche se va considerato non essere espandibile.

Amazon, il prezzo del Realme 14 Pro è in caduta libera

L’ottima opportunità di risparmio sull’acquisto di Realme 14 Pro è davvero ottima, proprio perché si parte da un listino di 499 euro e si arriva a dover sostenere un investimento finale di soli 331,99 euro, riducendo di molto il livello di spesa che l’utente deve sostenere a questo link.

Al momento attuale sono diverse le colorazioni tra cui gli utenti possono effettivamente scegliere, in modo da poter godere della massima libertà di scelta, senza vincoli o limitazioni particolari (oltre a diverse varianti in combinazioni memoria RAM e interna).