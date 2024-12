Meta, il colosso tecnologico che controlla WhatsApp, Facebook e Instagram, continua a investire nello sviluppo di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, ampliando il ventaglio di strumenti disponibili per le aziende. L’ultima innovazione riguarda WhatsApp, che sta sperimentando nuove funzionalità nella versione beta per iOS, scaricabile tramite TestFlight. Le novità permettono alle aziende di integrare risposte automatiche gestite dall’AI per ottimizzare il servizio clienti, soprattutto al di fuori dell’orario lavorativo.

WhatsApp e la sua integrazione con l’AI

Il sistema funziona grazie a un codice QR che collega le aziende agli strumenti di intelligenza artificiale. Una volta attivato, il servizio è in grado di fornire risposte dettagliate ai clienti, suggerendo prodotti o servizi in base alle loro richieste e fornendo aggiornamenti su prezzi e disponibilità. Questa tecnologia punta a migliorare la velocità e l’efficienza del servizio clienti, riducendo i tempi di attesa e alleggerendo il carico di lavoro umano. Quando l’utente interagisce con un sistema AI, viene informato in modo chiaro, garantendo trasparenza. In caso di risposte non precise, le aziende possono intervenire manualmente, fornendo anche feedback a Meta per migliorare le prestazioni dell’intelligenza artificiale.

L’uso di chatbot e assistenti virtuali rappresenta un trend in costante crescita, destinato a ridurre sempre più l’interazione con operatori umani. Tuttavia, i nuovi modelli di linguaggio promettono di offrire un livello di precisione e pertinenza maggiore rispetto ai sistemi più rudimentali utilizzati in passato, riducendo le frustrazioni degli utenti.

Un’ulteriore innovazione per le aziende è la possibilità di collegare l’app WhatsApp Business alla piattaforma Business Platform di Meta. Questo consente di trasferire fino a sei mesi di cronologia chat durante la configurazione, sebbene le chat di gruppo siano escluse. L’integrazione semplifica la gestione degli account e migliora l’organizzazione aziendale.

Infine, negli Stati Uniti, WhatsApp sta testando la possibilità di interagire direttamente con assistenti AI come ChatGPT, ampliando le opzioni per ottenere risposte personalizzate e contestuali. L’intelligenza artificiale si conferma al centro delle strategie di Meta, spingendo verso un futuro sempre più automatizzato.