Threads si aggiorna e introduce gli “allegati di testo”

Da quando Threads è arrivata sul mercato nel luglio 2023, Meta ha puntato a trasformarla in un’alternativa fresca e veloce ai social tradizionali. Ora la piattaforma sembra pronta a fare un ulteriore passo. Dopo aver raggiunto 400 milioni di utenti attivi mensili, l’azienda sta sperimentando una novità interessante. Si tratta di un modo per permettere agli utenti di andare oltre i limiti dei post brevissimi. L’idea è aggiungere uno spazio testuale allegato ai post, dove il testo può essere formattato con grassetto, corsivo o sottolineature. Tale funzione, attualmente in fase di test su iOS, mira a rendere Threads più flessibile.

Nuova opzione in arrivo per i post su Threads

I post tradizionali rimangono brevi e immediati, ma chi vuole approfondire può ora inserire un blocco di testo espandibile. Quest’ultimo sarà visibile tramite un pulsante “Leggi di più”. È un piccolo cambiamento che però potrebbe cambiare il modo in cui le persone usano la piattaforma, trasformandola da luogo di micro-messaggi a spazio dove condividere riflessioni più ampie.

Un dettaglio che va sottolineato è che tale nuova opzione non sembra riservata a chi paga. Un dettaglio che distinguerebbe la piattaforma da X. Qui, infatti, solo gli abbonati Premium possono scrivere testi lunghi fino a 25.000 caratteri. Con tale nuova opzione, Threads punta ad offrire maggiori opportunità ai suoi fruitori. Gli utenti, infatti, possono scegliere se pubblicare riflessioni brevi o più dettagliate. Il tutto in base alle proprie necessità. Un intervento che potrebbe favorire la libertà espressiva degli utenti che ogni giorno scelgono la piattaforma di Meta per condividere i propri pensieri.

Se confermata, la novità potrebbe rappresentare una scelta strategica per Meta, offrendo a tutti la possibilità di scrivere di più senza costi extra. Al momento, l’azienda non ha ancora fissato una data ufficiale per il rilascio. Sono in corso i primi test con i quali Meta punta a testare la reazione degli utenti. Per poi valutare possibili aggiunte future.