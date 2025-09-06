Samsung punta tutto sui monitor da 37 pollici

Quando si parla di monitor, il mercato ha trovato un equilibrio con dimensioni ben precise. Ovvero 24, 27 e 32 pollici, nei più diffusi formati 16:9 e 16:10. Samsung ha, però, deciso di rompere tale consuetudine. Ciò introducendo nella linea ViewFinity S8 un modello da 37 pollici. Non si tratta del display più grande mai realizzato, visto che nella stessa gamma è presente un 43 pollici, ma la scelta dei 37 appare come un compromesso. Il quale è stato studiato per chi desidera più spazio senza dover ricorrere a soluzioni troppo ingombranti. Secondo l’azienda, tale misura rappresenta il punto d’incontro tra praticità e produttività.

Samsung: ecco i dettagli relativi ai nuovi monitor da 37 pollici

La risoluzione resta ancorata al 4K UHD già utilizzato sul modello da 32 pollici, ma l’incremento della diagonale porta con sé un vantaggio concreto nella leggibilità. Scritte e immagini, pur mantenendo nitidezza, appaiono più grandi e risultano più facili da consultare. Inoltre, il nuovo ViewFinity S8 ha ottenuto la certificazione “Ergonomic Workforce Display” rilasciata dal TÜV Rheinland. Quest’ultima riconosce al design del monitor la capacità di ridurre l’affaticamento visivo durante lunghe sessioni di lavoro. A tale caratteristica si aggiunge il pacchetto Intelligent Eye Care, con tecnologie studiate per abbassare l’emissione di luce blu e minimizzare lo sfarfallio. Soluzioni che hanno garantito al dispositivo una seconda certificazione TÜV.

E non è tutto. Grazie alle modalità Picture-by-Picture e Picture-in-Picture, lo schermo può gestire contenuti provenienti da due sorgenti diverse. Dettaglio che rende superfluo l’uso di un doppio monitor. A completare tale versatilità arriva lo switch KVM, utile per controllare due computer con la stessa combinazione di tastiera e mouse. A ciò si aggiunge un’ampia dotazione di porte USB ed Ethernet che trasformano il display in un vero e proprio hub di connettività. Tale formato è stato adottato anche nel settore gaming. A tal proposito, ha debuttato il nuovo Odyssey G7 curvo. Un monitor equipaggiato con refresh rate da 165 Hz. Tale strategia di Samsung sembra dimostrare che la nuova diagonale ha tutte le carte in regola per conquistare pubblici diversi.