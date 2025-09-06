Samsung aggiorna Galaxy Z Fold 6 con la seconda beta di One UI 8

Dopo aver reso disponibile l’update per Galaxy Z Flip 6, ora tocca al Galaxy Z Fold 6 ricevere la seconda beta di One UI 8, l’interfaccia personalizzata di Samsung basata su Android 16. L’aggiornamento, contrassegnato dal firmware F956BXXU2ZYHB, pesa circa 930MB e include non solo le patch di sicurezza di settembre 2025, ma anche una lunga serie di bug fix che mirano a perfezionare l’esperienza complessiva del dispositivo.

Samsung Galaxy Z Fold 6: lancio in corso e disponibilità della beta

Le correzioni più rilevanti riguardano problemi già segnalati dagli utenti durante la prima fase di test. Tra questi figurano le disconnessioni di Android Auto, i malfunzionamenti dei widget sulla schermata esterna, oltre a errori grafici che compromettevano la visualizzazione delle icone in modalità multi-finestra. Sono stati risolti anche i bug relativi all’anteprima della fotocamera, al comportamento dello zoom in Flex Mode durante le registrazioni video e al ritardo nell’accensione del display all’apertura del pieghevole.

La distribuzione della seconda beta di One UI 8 è iniziata dall’India, ma come da tradizione Samsung, il lancio è destinato a raggiungere progressivamente altri mercati, inclusa l’Europa. Gli utenti già iscritti al programma di test possono verificare manualmente la disponibilità entrando in Impostazioni, cliccare poi su Aggiornamento software e infine su Scarica e installa.

Questa fase beta conferma l’impegno dell’azienda sudcoreana a migliorare la nuova interfaccia in vista del rilascio stabile. Con Android 16 come base, Samsung punta a introdurre non solo una maggiore fluidità generale, ma anche funzioni aggiuntive legate all’intelligenza artificiale, che nelle versioni precedenti erano state testate sulla serie Galaxy S24.

Insomma, il Galaxy Z Fold 6, disponibile online a partire da circa 1.081€, rappresenta attualmente uno dei pieghevoli di riferimento sul mercato. L’arrivo di One UI 8 in versione stabile dovrebbe consolidare la sua posizione offrendo agli utenti un software più maturo e sicuro. Non ci resta che attendere e vedere se tutte queste aspettative saranno soddisfatte.