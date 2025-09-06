Android 16

Google continua ad aggiornare le proprie applicazioni di sistema e questa volta tocca a Pixel Sounds, nota in Italia come app Suoni. Con la versione 3.3 debutta un’interfaccia ispirata al Material 3 Expressive, lo stesso stile grafico già introdotto in altre app della casa di Mountain View.

Un restyling che accompagna i Pixel 10

Il nuovo design è stato presentato insieme ai Google Pixel 10, ma non rimarrà un’esclusiva dei modelli più recenti. Chi possiede dispositivi Pixel con Android 16 potrà infatti installare l’aggiornamento e ottenere lo stesso restyling. La scelta conferma l’approccio di Google, che tende a uniformare l’esperienza grafica su tutta la gamma dei propri prodotti. Il cambiamento riguarda soprattutto l’aspetto visivo dell’app, senza stravolgere le funzioni di base, che restano legate alla selezione di suonerie e toni di notifica.

Dal vecchio elenco alla nuova griglia

La modifica più evidente è il passaggio da un elenco lineare a un layout a griglia. In questo modo, l’app mostra più raccolte di suoni contemporaneamente, riducendo la necessità di scorrere a lungo per trovare il contenuto desiderato. Ogni collezione è presentata all’interno di una scheda, accompagnata da una breve descrizione che ne chiarisce subito il contenuto. Il risultato è un’interfaccia più ordinata e visivamente chiara, che migliora l’accessibilità e rende più immediata la navigazione tra i vari set di suoni.

Nuovi pulsanti e controlli aggiornati

Google ha introdotto anche pulsanti ridisegnati, abbandonando la classica selezione testuale in favore di riquadri interattivi. Una volta scelti, questi riquadri si trasformano in rettangoli con bordi arrotondati, in linea con il linguaggio visivo del Material 3 Expressive.

La riproduzione di un suono avviene tramite una nuova icona circolare frastagliata con simbolo Play al centro. Questa soluzione rende più intuitivo l’avvio delle anteprime, migliorando la fruizione dei contenuti. A completare l’aggiornamento, Google ha introdotto un font Sans rinnovato, progettato per aumentare la leggibilità.

Funzioni invariate ma più piacevoli da usare

Dal punto di vista delle funzionalità, l’app non cambia radicalmente. Gli utenti possono ancora ascoltare un’anteprima, selezionare la suoneria preferita e salvarla tramite il pulsante dedicato. Ciò che cambia è l’esperienza complessiva, resa più coerente con gli altri strumenti grafici introdotti da Google negli ultimi mesi. Il rinnovamento risponde a una strategia di lungo periodo che punta a rendere le app del sistema operativo più uniformi e riconoscibili, sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale.

Indizi su novità future

All’interno del codice della nuova versione sono stati individuati riferimenti a impostazioni di vibrazione personalizzate. La funzione non è ancora attiva, ma la sua presenza suggerisce che Google stia valutando ulteriori passi avanti nella personalizzazione delle notifiche. Se introdotta, questa opzione permetterebbe agli utenti di definire pattern di vibrazione specifici, ampliando ancora di più le possibilità di configurazione del dispositivo.