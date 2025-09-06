Pixel 10 sorprende iFixit, il punteggio di riparabilità migliora per Google

La famiglia Pixel 10 di Google è appena arrivata sul mercato e gli utenti stanno familiarizzando con i device che compongono la serie. I tecnici di Mountain View hanno messo a punto una serie di smartphone di altissimo livello sia dal punto di vista software che hardware.

Il punto di forza dei Pixel 10 è certamente il chipset Tensor G5 di nuova generazione. Google si è affidata al processo produttivo di TSMC per ottenere maggiore potenza dai core, cambiando completamente architettura rispetto al passato.

Questo non è il solo cambiamento apportato da Google. Come emerge dal teardown condotto da iFixit, l’azienda americana ha modificato in maniera importante il layout interno del Pixel 10 per renderlo più facile da riparare.

Google ha reso il Pixel 10 più facile da riparare come evidenzia lo smontaggio effettuato dal team di iFixit

Nel video dedicato allo smontaggio emerge chiaramente che Google ha voluto semplificare la vita agli operatori. La batteria, una delle componenti più soggette ad usura, è facilmente rimovibile grazie all’utilizzo di un nuovo sistema chiamato “pull jacket”.

Basterà sollevare una linguetta verde posta ben in evidenza per staccare la batteria dal suo supporto. In questo modo, non si dovrà più ricorrere all’alcol per rimuovere l’abbondante collante con il rischio di danneggiare la batteria stessa.

I tecnici hanno rilevato che le viti utilizzate per molte componenti sono le stesse; quindi, sono necessari meno attrezzi per compiere lo smontaggio. Nonostante i tanti passi avanti, il team di iFixit ha trovato anche alcuni problemi.

Elementi come le fotocamere e la porta USB-C non sono modulari e questo complica l’eventuale sostituzione in caso di danni. Google avrebbe dovuto preferire elementi facilmente sostituibili singolarmente e non in blocco.

Il punteggio di riparabilità provvisorio di iFixit per il Pixel 10 è di 6 su 10. Si tratta di un notevole passo in avanti rispetto ai modelli precedenti anche considerando che Google sta pubblicando i manuali di riparazione per facilitare la vita agli utenti che amano il fai-da-te.