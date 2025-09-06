Circle to Search: Google testa due nuovi pulsanti nell’interfaccia beta

Google sta lavorando per migliorare in maniera significativa una delle sue funzioni più famose.

La funzione in questione è Circle to Search, strumento sviluppato da Google all’inizio del 2024 è subito molto apprezzato dai vari utenti.

Circle to Search permette infatti di cerchiare ciò che l’utente vede sullo schermo, ad esempio un elemento di un’immagine, di un video oppure di un testo e cercare direttamente quell’elemento.

Ad esempio, se si trovaun ragno in casa e mi interessa sapere di che specie è, mi basterà fare una foto, cerchiare il ragno in questione e mi appariranno tutti i risultati di Google relativi alla specie dell’animale Che ho cercato.

Lo strumento è davvero molto utile, e a breve migliorerà grazie a due nuovi pulsanti.

Circle to Search: come Google migliorerà lo strumento

Le novità che andranno sicuramente a migliorare lo strumento Circle to Search di Google sono essenzialmente due e sono pensate per apportare delle modifiche positive.

Una delle novità presto in arrivo é il pulsante Cambia Selezione. Questo nuovo pulsante permetterà a ciascun utente dopo aver effettuato il proprio cerchio sull’elemento da cercare, di modificare, ridisegnare o correggere l’area appena designata.

Il nuovo pulsante è pensato proprio per velocizzare i passaggi per la ricerca, poiché attualmente per cambiare l’area cerchiata bisognava tornare indietro, mentre con questo pulsante la modifica diventa più immediata.

La seconda novità, invece, è un pulsante Traduci più in evidenza. Infatti il pulsante Traduci è già presente nello strumento Circle to Search, tuttavia non era posizionato in prima vista, ma per essere utilizzato dagli utenti bisognava aprire un menu secondario. Con questa modifica, invece, Google punta a centrare questo pulsante, per rendere la traduzione di un testo più rapida e più accessibile.

Le modifiche che verranno integrate nella funzione Circle to Search servono proprio a rendere questo strumento sempre più utile, accessibile e facile da utilizzare per tutti gli utenti.