Cyberpunk 2077, CD Projekt RED spegne ogni entusiasmo della community

Il post pubblicato su X da CD Projekt Red lo scorso 2 settembre ha riacceso i riflettori su Cyberpunk 2077. Il cinguettio pubblicato online sull’account ufficiale del titolo riportava un messaggio del Presidente Rosalind Myers, il governatore degli N.U.S.A. all’interno del gioco.

Il Presidente invitava i “coraggiosi netrunner” ad unirsi alla battaglia contro i cybercriminali dimostrando le proprie abilità e dedizione alla causa. Il messaggio era carico di enfasi e aspettative, lasciando presagire novità importanti per Cyberpunk 2077.

La community aveva iniziato a sperare nell’arrivo di un nuovo DLC, l’introduzione di nuovi personaggi, patch o novità inerenti il titolo. Possiamo affermare che, con il passare delle ore, la situazione è sfuggita al controllo degli sviluppatori che hanno dovuto chiarire la situazione.

Dopo il post pubblicato sui canali social di Cyberpunk 2077, gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno voluto fare alcune precisazioni

Just FYI, this isn’t any sort of announcement or reveal about new content coming to the game — it’s part of an activity tied to the Phantom Liberty anniversary we’re celebrating this month. — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) September 2, 2025

Purtroppo, l’entusiasmo si è sciolto come ghiaccio al sole quando il post del 2 settembre è stato aggiornato. Il team di sviluppo ha integrato il post con la seguente comunicazione: “Per vostra informazione, questo non è un annuncio o una rivelazione sui nuovi contenuti in arrivo nel gioco: fa parte di un’attività legata all’anniversario di Phantom Liberty che celebriamo questo mese”.

Gli utenti si aspettavano nuovi contenuti per Cyberpunk 2077 e hanno ottenuto esclusivamente un’iniziativa celebrativa per l’anniversario di Phantom Liberty. Inoltre, sulla questione è intervenuta anche Amelia “Lilayah” in quanto Senior Community Manager di CD Projekt RED.

La responsabile ha sottolineato che per Cyberpunk 2077 non ci sono DLC o patch in fase di sviluppo. Questa affermazione chiude definitivamente la questione nonostante non fosse la risposta che la community si aspettava. Non resta che attendere i prossimi progetti di CD Projekt RED nonostante non si abbiano informazioni certe sulla data di rilascio. La software house sta lavorando su The Witcher 4, sul remake del primo capitolo di The Witcher e sulla prossima iterazione del franchise di Cyberpunk.