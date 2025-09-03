Pixel 10, gli utenti lamentano problemi al display

La famiglia Pixel 10 è stata presentata da pochissimo ma Google deve già fronteggiare i primi grattacapi. I nuovi dispositivi prodotti dell’azienda di Mountain View, infatti, sembrano essere vittima di alcuni difetti di gioventù.

Entrando maggiormente nello specifico, gli utenti segnalano alcuni problemi relativi al display. Sebbene il bug coinvolga un numero limitato di dispositivi, le segnalazioni online e le richieste di supporto si stanno moltiplicando. All’interno dei forum, gli utenti lamentano alcuni glitch allo schermo e la comparsa di linee colorate che coprono tutto il display.

Stando ai thread presenti su Reddit, il bug si manifesta in maniera casuale e senza alcun tipo di preavviso. Alcuni utenti riportano che sui loro device è iniziato uno strano sfarfallio composto da tanti colori che sono apparsi sullo schermo senza una sequenza precisa.

Il display dei Pixel 10 presenta un fastidioso glitch al display, ignote le cause mentre le segnalazioni degli utenti aumentano

Altri affermano che, nonostante il display non mostri nulla oltre ad una miriade di colori, il device è reattivo ai tocchi e agli input. Questa situazione conferma che non subentra alcun blocco del device e nonostante la situazione possa sembrare di poco conto si tratta di una buona notizia.

Infatti, i difetti al display potrebbero essere causati da un errore software e magari da qualche driver video non ottimizzato. A supportare questa possibilità è il modo in cui il glitch sparisce, in maniera completamente autonoma dopo alcuni minuti.

Se l’ipotesi di un bug software fosse confermata, i tecnici di Google potrebbero trovare una soluzione in breve tempo e ripristinare la corretta funzionalità dei Pixel 10. L’azienda di Mountain View non ha ancora confermato ufficialmente di essere al lavoro su un bugfix ma i tecnici stanno monitorando la situazione raccogliendo maggiori informazioni dagli utenti. Non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.