Chip TSMC a 2 nm e tentativi di spionaggio, interviene il governo

Il cuore pulsante dell’industria mondiale dei semiconduttori batte a Taiwan, e in particolare negli stabilimenti avanzatissimi di chip TSMC (che sta per Taiwan Semiconductor Manufacturing Company). Mentre la corsa ai chip di nuova generazione si fa sempre più serrata, emergono timori concreti sulla sicurezza. I segreti della tecnologia a 2 nanometri sarebbero finiti nel mirino di operazioni di spionaggio su larga scala.

Secondo indiscrezioni dei giorni scorsi, il governo taiwanese avrebbe avviato un’azione di protezione straordinaria per mettere al sicuro gli asset tecnologici più delicati. Si parla di una serie di misure che includono maggiore sorveglianza sulle infrastrutture critiche, controlli più severi sulle assunzioni di personale straniero e limiti all’accesso ai dati di ricerca da parte di entità estere, anche quelle coinvolte nelle collaborazioni universitarie.

Tecnologia a 2 nm, il governo protegge i suoi segreti sui chip TMSC

Il processo produttivo a 2 nanometri rappresenta la prossima grande rivoluzione per i semiconduttori. Chip più piccoli, più efficienti e con consumi ridottissimi. Insomma, una formula che attira l’interesse di tutti i big della tecnologia, ma anche l’attenzione di chi cerca scorciatoie nel settore. TSMC è la prima al mondo ad avvicinarsi alla produzione commerciale di chip a 2 nm, con piani per l’avvio della produzione di massa previsto entro il 2026. La posta in gioco è altissima. Chi controlla questa tecnologia, dominerà l’elettronica dei prossimi 10 anni, dai dispositivi mobili all’AI, dall’automotive alla difesa e così via. Per questo motivo Taiwan sta rafforzando anche i propri canali diplomatici e commerciali, consapevole del fatto che la protezione della proprietà intellettuale TSMC ha rilevanza geopolitica globale.

Spionaggio e tensioni internazionali

L’intervento del governo arriva in un momento delicato. Taiwan è da tempo sotto pressione geopolitica, e non è un segreto che numerosi attori internazionali tentino di reclutare ex ingegneri TSMC, offrendo contratti milionari per carpire anche solo frammenti. Alcune voci parlano di tentativi di intrusione informatica e di attività sospette attorno ai centri R&D dell’azienda. Da qui l’azione di Taipei, che intende trasformare la protezione dei propri campioni tecnologici in una vera e propria questione di sicurezza nazionale. Con la corsa ai 2 nanometri ormai lanciata e il mondo sempre più dipendente dai chip più avanzati, la sicurezza tecnologica diventa sinonimo di sovranità strategica. TSMC non è solo un’azienda in quest’ottica ma molto di più.