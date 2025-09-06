DJI Osmo Nano: ecco cosa sappiamo sulla nuova action cam

DJI sembra pronta a introdurre sul mercato un nuovo modello di action cam che promette di ridefinire la linea Osmo. Stando alle ultime indiscrezioni, il prossimo arrivo si chiamerà DJI Osmo Nano e dovrebbe collocarsi come successore diretto della DJI Action 2. Le prime immagini e documenti trapelati attraverso materiali promozionali suggeriscono che l’azienda stia puntando su un prodotto compatto, versatile e tecnologicamente avanzato. Il dettaglio che più cattura l’attenzione è il design modulare della Osmo Nano. La telecamera principale, dalle dimensioni davvero ridotte, si collegherà a un secondo modulo tramite un sistema magnetico. Il modulo aggiuntivo non si limita a fungere da supporto, ma integra un display OLED ad alta risoluzione che consente di monitorare le riprese in tempo reale e di accedere ai controlli principali senza dover estrarre lo smartphone o altri dispositivi.

Nuova DJI Osmo Nano: ecco cosa sappiamo

Oltre al monitor, tale piccolo hub offre funzioni aggiuntive molto interessanti. Funge anche da power bank, in grado di ricaricare la camera fino all’80% in soli venti minuti. Al suo interno trova spazio anche uno slot per schede SD, rendendo possibile ampliare la memoria interna. DJI proporrà la Osmo Nano in due versioni, differenziate per capacità di archiviazione: 64 GB e 128 GB. Ma a catturare davvero l’attenzione è il sistema di montaggio magnetico, che consente di agganciare la telecamera al modulo principale in più orientamenti, sia frontalmente che posteriormente, con polarità reversibile.

Anche la gamma di accessori trapelata lascia intravedere un utilizzo estremamente versatile. Dalla fascia da petto al laccetto da collo nascosto sotto i vestiti, passando per attacchi magnetici per cappelli e fasce pensate per riprese in stile “point of view”. Riguardo al prezzo, le stime indicano che il modello base da 64 GB potrebbe costare circa 369 euro. Mentre la versione da 128 GB si posizionerebbe intorno ai 399 euro. Secondo le voci più recenti, il debutto ufficiale del nuovo dispositivo DJI potrebbe avvenire il 10 settembre.