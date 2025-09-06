Programmare senza freni: Grok Code Fast 1 accelera il lavoro

Il mondo dell’intelligenza artificiale continua a correre e questa volta tocca a Elon Musk, che con la sua società xAI ha lanciato Grok Code Fast 1, un modello pensato appositamente per chi scrive codice tutti i giorni. Non si tratta di un semplice strumento di supporto, ma di un assistente progettato da zero per comprendere davvero la logica della programmazione e affrontare le sfide più comuni che un ingegnere software incontra, dal bug che non vuole sparire fino ai progetti più strutturati.

Elon Musk lancia Grok Code Fast 1, l’AI che pensa come uno sviluppatore

La particolarità sta nella sua formazione: invece di un addestramento generico, Grok Code Fast 1 è stato “nutrito” con una mole enorme di contenuti tecnici e casi reali di programmazione. In pratica, non solo conosce la teoria, ma ha assimilato il modo in cui gli sviluppatori ragionano e risolvono i problemi ogni giorno. Questo rende le risposte più pertinenti, ma soprattutto più veloci, tanto che il modello arriva a generare fino a 160 token al secondo. Un ritmo che punta a ridurre quelle attese snervanti tipiche di altri sistemi.

Un altro aspetto che lo distingue è l’ottimizzazione della cache, che raggiunge un tasso di successo superiore al 90% quando viene integrato con strumenti ormai diventati compagni quotidiani di moltissimi programmatori, come GitHub Copilot o Cursor. Significa che, oltre a rispondere rapidamente, Grok Code Fast 1 riesce a farlo con maggiore efficienza e continuità, senza inutili sprechi di risorse.

xAI nel coding con un modello per sviluppatori professionisti

E poi c’è la questione costi, mai secondaria per chi lavora in un settore dove i tool si accumulano e le spese crescono di conseguenza. Il modello si propone come una scelta competitiva: 0,20 dollari per milione di token in entrata, 1,50 per quelli in uscita e appena 0,02 per i token “in cache”. Per ora è persino disponibile gratuitamente su alcune piattaforme di coding collaborativo come Cline, Roo Code e Kilo Code, un’occasione per provarlo senza rischi.

I test interni parlano di un punteggio del 70,8% nella valutazione SWE-Bench-Verified. Non sarà ancora una conferma indipendente, ma dà un’idea del potenziale. Dalle prime reazioni degli sviluppatori emerge un quadro chiaro: Grok Code Fast 1 è veloce, affidabile e capace di rendere meno faticose le attività quotidiane. E con la sua compatibilità con linguaggi diversi, da Python a Rust, sembra avere tutte le carte in regola per diventare un alleato stabile nella routine di chi scrive codice.