Video virale o deepfake? L’ultimo caso tech attorno a Will Smith

Negli ultimi giorni, intorno a Will Smith si è sollevato un piccolo caso che mescola celebrità, intelligenza artificiale e il delicato confine tra realtà e artificio. Tutto nasce da un video condiviso dall’attore per celebrare il suo tour europeo, un montaggio emozionante in cui compaiono folle entusiaste, cartelli di sostegno e persino la testimonianza di chi racconta di aver trovato forza nella sua musica durante la lotta contro il cancro. Un contenuto che, almeno sulla carta, avrebbe dovuto rafforzare il legame con i fan.

Will Smith e l’AI: quando i fan non distinguono più il reale dal digitale

Eppure, qualcosa ha stonato. Guardando con attenzione le immagini, non pochi spettatori hanno notato dettagli inquietanti: volti leggermente deformati, mani con dita fuori posto, espressioni dal sapore artificiale. Indizi che hanno acceso subito il sospetto di un intervento dell’AI, tanto da far pensare a un pubblico gonfiato digitalmente. Una voce che, per un artista reduce da scosse mediatiche come il celebre schiaffo agli Oscar, rischia di diventare un ulteriore fardello.

Alcuni osservatori hanno provato a smorzare i toni. Smith, infatti, nei giorni precedenti aveva già condiviso materiale autentico con gli stessi fan e gli stessi cartelli, il che fa ipotizzare a un montaggio ibrido. Forse il suo team ha unito riprese reali a ritocchi o sequenze generate per rendere il video più scenografico. Una scelta che, però, ha ottenuto l’effetto opposto: invece di potenziare l’impatto emotivo, ha reso il contenuto ambiguo.

La vicenda si intreccia con un altro esperimento tecnologico: YouTube, proprio negli stessi giorni, stava testando un sistema di miglioramento automatico dei video Shorts, basato sul machine learning. Un dettaglio che ha contribuito a rendere le immagini ancora più levigate e quindi, paradossalmente, ancora meno autentiche agli occhi degli utenti.

Il punto centrale, in fondo, non è tanto stabilire quanta AI ci sia davvero in quel filmato, ma capire cosa resta nei fan. L’idea che un artista possa “truccare” il proprio pubblico mina la fiducia, quel filo sottile che tiene insieme star e spettatori. È lo stesso discorso che un tempo si faceva per l’autotune o per Photoshop: quando l’autenticità vacilla, riconquistarla diventa difficile. E questa volta, a essere messo alla prova, non è soltanto Will Smith, ma il nostro modo di guardare i contenuti nell’era dell’intelligenza artificiale.