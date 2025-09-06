ChatGPT: i modelli di OpenAI dedicati a ogni esigenza

Se siete tra coloro che utilizzano ChatGPT? Da diverso tempo avrete notato le ottimizzazioni apportate da OpenAI. L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un’esperienza d’uso migliore rispetto al passato. Si tratta di un chatbot basato sull’intelligenza artificiale che consente di svolgere diversi progetti e compiti in pochissimi secondi.

Nel corso degli anni OpenAI si è impegnata al fine di lavorare su nuovi e migliori modelli di ChatGPT. Fino a giungere al recente GPT-5. Giunti a questo punto viene da chiedersi quale tra i tanti modelli lanciati dall’azienda sia effettivamente il migliore. Scopriamolo insieme nel corso di questo nuovo e importante articolo.

ChatGPT: qual è il migliore modello

Non un semplice strumento che consente di semplificare la routine, ma un vero e proprio sistema basato sull’intelligenza artificiale che consente anche di migliorare la produttività lavorativa. Nel corso degli ultimi anni ChatGPT ha visto crescere il proprio successo tra gli utenti. Utenti che lo utilizzano ormai per generare immagini, riassumere libri, creare schemi e non solo. Più volte abbiamo sentito parlare dell’uso di questo chatbot in ambiti come quello medico, oltre che lavorativo.

Con il lancio da parte di OpenAI dei diversi modelli di ChatGPT ci chiediamo se esiste realmente un modello migliore rispetto ad altri. Molti di questi, infatti, sono stati addestrati con lo scopo di rispondere a determinate esigenze, mentre altri per ulteriori scopi differenti dai primi.

Come sappiamo, GPT-5 è il modello più recente messo a disposizione degli utenti e si contraddistingue grazie a velocità e capacità di risolvere compiti complessi. Perfetto, dunque, per poter portare a termine progetti più tecnici. Inoltre, per coloro che hanno sottoscritto il piano denominato Plus vi è l’accesso a modello come GPT-4.1, GPT-4o, GPT-o4-mini e GPT-o3. Ciascuno per uno scopo piuttosto differente ma GPT-4o è senza alcun dubbio perfetto per un utilizzo quotidiano.