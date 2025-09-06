3i presenta all’IFA 2025 i suoi nuovi robot aspirapolvere

Quest’anno all’IFA, 3i farà il suo ingresso ufficiale nel panorama internazionale della smart home. Fondata da PICEA, un punto di riferimento nel settore della tecnologia domestica, l’azienda si presenta con il tema “First to the Future”. Promettendo soluzioni che uniscono estetica, funzionalità e prestazioni all’avanguardia. La sua presenza all’evento sarà l’occasione per mostrare come la pulizia robotica possa integrarsi nella vita quotidiana, con dispositivi progettati per muoversi agilmente negli spazi domestici più complessi. Il tutto senza sacrificare potenza o efficienza. Tra le novità più attese figurano due robot aspirapolvere in arrivo nel primo trimestre del 2026. Si tratta dei modelli Q10 Ultra e A10.

Nuovi robot aspirapolvere presentati da 3i

Entrambi i dispositivi puntano a un design compatto e minimalista, capace di muoversi facilmente sotto mobili bassi e tra oggetti. Il Q10 Ultra, per esempio, ha un’altezza di appena 7,89 cm e un diametro di 29,8 cm. Dimensioni che gli permettono di raggiungere gli angoli più nascosti della casa. Nonostante le ridotte dimensioni, può vantare un’aspirazione potente di 20.000 Pa, con un incremento significativo nella rimozione della polvere dai tappeti rispetto ai modelli precedenti. Il suo UltraReach mop si estende fino a 3,1 cm. Mentre la spazzola laterale assicura una pulizia precisa dei bordi. Le ruote AirLift e la tecnologia DualRay gli consentono di affrontare soglie e ostacoli con facilità. Garantendo una navigazione fluida e intelligente. Con soli 50 dB di rumore e una manutenzione minima grazie alla base che gestisce lavaggio, asciugatura e raccolta della polvere, il Q10 Ultra rappresenta un punto di riferimento per l’integrazione nelle smart home, anche grazie al supporto del protocollo Matter.

Accanto al Q10 Ultra, 3i ha presentato l’A10, pensato per chi desidera un prodotto più economico. Sottile e leggero, tale dispositivo combina aspirazione fino a 10.000 Pa con pulizia simultanea di pavimento e mop. Le spazzole laterali e il mop si muovono automaticamente intorno agli ostacoli. Mentre la navigazione laser avanzata e la mappatura multi-livello, insieme alle funzioni smart dell’app, offrono un’esperienza completa. Con tali soluzioni, 3i conferma il suo impegno nel rendere la pulizia domestica più intelligente, efficiente e discreta.