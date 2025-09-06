Tineco FLOOR ONE S9 Scientist presentato all’IFA 2025

Tineco mostra al mondo la sua nuova linea di dispositivi per la pulizia domestica, in occasione della fiera IFA 2025. I nuovi lavapavimenti, aspirapolvere wireless e macchine per tappeti e moquette integrano tecnologie sofisticate per adattarsi in modo intelligente alle diverse superfici e alle esigenze di chi li usa. In particolare, FLOOR ONE S9 si è mostrato sotto una nuova luce nella variante Scientist. Con i suoi 11 centimetri di spessore, riesce a raggiungere anche gli spazi più stretti. Mentre sistemi come StreakFree Scraper assicurano pavimenti asciutti e senza aloni in tempi sorprendenti. Non manca la potenza di HydroBurst, un getto d’acqua inclinato che libera le fughe delle piastrelle dallo sporco più ostinato. Inoltre, il funzionamento in Quiet Mode resta discreto a 70dBA, e la funzione SilentDry asciuga il rullo senza alcun rumore.

Tineco: ecco le caratteristiche del dispositivo presentato all’IFA 2025

Chi conosce già la versione Artist, arrivata in Italia ad aprile, noterà alcune differenze. Il modello Artist mantiene tutte le funzionalità del Scientist, aggiungendo la Smart Refresh Station: un sistema che combina ricarica e riempimento automatico con un serbatoio d’acqua calda da cinque litri. L’autonomia si attesta sui novanta minuti. La versione Steam Pro porta ulteriormente le prestazioni: il vapore HyperSteam a 140° elimina sporco e batteri, ReverseScrub mantiene il rullo pulito muovendolo in entrambe le direzioni e la potenza di aspirazione raggiunge valori elevatissimi, garantendo risultati professionali.

Non meno interessanti sono le novità nel mondo degli aspirapolvere. PURE ONE A90S unisce leggerezza e intelligenza artificiale. Riconosce il tipo di pavimento, regola la potenza in base alla polvere rilevata, illumina le particelle più piccole e aumenta la forza d’aspirazione vicino ai bordi. La tecnologia Clogless Master gestisce detriti di grandi dimensioni. Mentre oltre cento minuti di autonomia permettono sessioni di pulizia prolungate senza interruzioni. Infine, CARPET ONE Cruiser si propone come la soluzione ideale per chi vuole tappeti e moquette sempre puliti.