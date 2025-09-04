AI a scuola: il MIM diffonde le linee guida per la personalizzazione degli apprendimenti

Se da una parte l‘intelligenza artificiale è diventata una delle soluzioni preferite dagli utenti per semplificare la propria routine, non mancano dall’altra iniziative che puntano ad aumentare la produttività lavorativa, ma non solo. Nelle ultime ore si parla sempre di più delle Linee Guida per l’introduzione dell’Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche.

Non a caso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha reso disponibili le linee guida nel DM n. 166 del 9 agosto 2025. Scopriamo maggiori informazioni in merito a tale novità nel corso di questo nuovo articolo. Quale sarà l’obiettivo, per il MIM, dell’introduzione dell’AI nelle scuole?

AI: linee guida per l’introduzione a scuola

Non una decisione qualunque ma un vero e proprio punto di svolta quello delle linee guida per l’introduzione dell’intelligenza artificiale nelle istituzioni scolastiche. Secondo quanto diffuso, dunque, l’utilizzo dell’AI nelle scuole avrebbe una serie di vantaggi per gli studenti.

Nello specifico, si parla di personalizzazione dei percorsi di studio, oltre che di proposta di esercizi graduati e suggerimenti mirati. Inoltre, l’obiettivo sembrerebbe anche essere quello di ottenere una migliore accessibilità e feedback immediati. Questi ultimi naturalmente sempre accompagnati dalla valutazione diretta dei docenti specializzati.

In merito alla possibilità di personalizzare i contenuti, si parla particolarmente della necessità di rispettare i piani educativi dedicati agli alunni con disabilità o DSA. Oltre a ciò, nelle linee guida viene ribadita l’importanza della trasparenza. Ciò significa che nel momento in cui si va a creare un’interazione con l’AI l’utente deve esserne a conoscenza. Per quanto riguarda, invece, la protezione dei dati, nelle linee guida viene sottolineato che è compito delle singole scuole occuparsi del trattamento, ma non solo. Sono sempre le scuole a dover procedere con l’applicazione del GDPR e di tutti quelli che sono i principi della privacy. Non ci resta, dunque, che attendere ulteriori novità in merito all’utilizzo dell’AI nei diversi ambiti.