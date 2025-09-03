Motorola Edge 60 è da acquistare SUBITO su Amazon: il prezzo è ASSURDO

Il Motorola Edge 60 vi attende in questi giorni su Amazon per acquistarlo a un prezzo decisamente più basso e conveniente di quanto effettivamente vi sareste mai aspettati di vedere, il rapporto qualità/prezzo è estremamente conveniente per tutti i consumatori, sia che abbiano, o meno, attivo un abbonamento Amazon Prime.

La scheda tecnica di questo dispositivo inizia con dimensioni che sono inferiori rispetto agli standard a cui siamo solitamente abituati, difatti raggiungono 161,2 x 73,08 x 7,95 millimetri di spessore, con un peso che si aggira attorno ai 179 grammi, passando comunque per un display da 6,7 pollici di diagonale, ma anche una risoluzione di 1220 x 2712 pixel. La tecnologia utilizzata è la P-OLED con refresh rate a 120Hz, prevedendo comunque anche protezione Gorilla Glass 7i, con 16 milioni di colori e 446 ppi.

Il comparto fotografico, presente nella parte posteriore, è composto da tre sensori, con il principale da 50 megapixel, che poi viene seguito da un ultragrandangolare da 50 megapixel, finendo con il teleobiettivo da 10 megapixel. Anteriormente, invece, è stato integrato un sensore da 50 megapixel con apertura F2, più che valido nella maggior parte dei casi e degli utilizzi cui gli utenti potrebbero effettivamente andare in contro.

Motorola Edge 60, la promozione su Amazon è una delle migliori in assoluto

La spesa che l’utente si ritrova a sostenere per l’acquisto dello smartphone è davvero molto più bassa del suo listino iniziale, considerando infatti che si parte da 379 euro, e si scende di circa 130 euro, fino a arrivare a dover sostenere un investimento finale corrispondente a soli 247,95 euro. Ordinatelo subito al seguente link.

Il prodotto viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, integra sistema operativo Android 15, senza particolari personalizzazioni software, se non le classiche Moto Actions. La batteria è un componente da 5200mAh, quantitativo più che sufficiente per l’utilizzo su più giorni, che supporta la ricarica super rapida a 68W (via cavo).