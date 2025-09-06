Steam Deck 2: nuove indiscrezioni sulla possibile data di lancio

Valve, fin dal debutto di Steam Deck, ha scelto una linea di comunicazione piuttosto prudente riguardo a un possibile successore. Nessun annuncio ufficiale, nessuna finestra temporale nemmeno abbozzata. Finora si sono ottenute solo dichiarazioni generiche che lasciavano intendere quanto la società non volesse bruciare le tappe. L’autunno scorso, ad esempio, i portavoce hanno ribadito che un nuovo modello non sarebbe arrivato a breve. In altre parole, prima di poter parlare di Steam Deck 2, bisognerà attendere a lungo. A tal proposito, un’indicazione più precisa, anche se non ufficiale, arriva da una fonte nota. Il leaker KeplerL2, intervenuto su NeoGaf, ha segnalato come la finestra ipotizzata per l’arrivo della seconda generazione sia fissata al 2028.

Steam Deck 2: ecco cosa sappiamo sul possibile rilascio

Tale strategia mette Valve in una posizione diversa rispetto ad altri concorrenti che hanno deciso di spingere su aggiornamenti molto più frequenti. La filosofia dell’azienda è fondata sull’idea che un hardware portatile debba durare e restare competitivo più a lungo. Così da convincere gli utenti al momento del vero salto prestazionale. La scelta non riguarda soltanto le strategie di mercato, ma riflette anche una considerazione tecnologica.

Per poter proporre un dispositivo che si distingua davvero, occorre attendere che le evoluzioni hardware, in particolare le nuove architetture di CPU e GPU, maturino a sufficienza. In modo da garantire un incremento tangibile in termini di potenza, autonomia e funzionalità. L’azienda sembra dunque intenzionata a spremere fino in fondo le potenzialità del modello già in commercio. Supportandolo ancora per diversi anni, piuttosto che rischiare di saturare il mercato con versioni troppo vicine tra loro.

Se le previsioni di KeplerL2 dovessero rivelarsi corrette, l’attesa per Steam Deck 2 sarà lunga, ma potrebbe rivelarsi strategica. Un intervallo più esteso permetterebbe a Valve di affinare la propria piattaforma, consolidare la community e arrivare al 2028 con un prodotto in grado di rappresentare un salto importante rispetto al passato.