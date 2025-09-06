Whatsapp: questo gruppo sta derubando tantissime persone

L’applicazione di messaggistica più utilizzata in tutto il mondo e WhatsApp, tutti al giorno d’oggi scambiano messaggi tramite la nota applicazione tinta di verde e quest’ultima nel corso dell’ultimo decennio è arrivata praticamente su quasi tutti i dispositivi presenti al mondo, tutto ciò ovviamente ha contribuito a rendere WhatsApp l’applicazione da abbattere e le ha permesso di vantare un bacino di utenti praticamente inarrivabile, tutti sono connessi e sono connessi tramite WhatsApp, un dettaglio che purtroppo non è passato inosservato ai truffatori, i quali sono rimasti particolarmente attratti dalla possibilità di entrare in contatto con numerose persone, ecco dunque che le truffe online su WhatsApp sono arrivate ormai da diverso tempo e stanno continuando a creare problemi davvero non da poco.

L’obiettivo dei truffatori è Sente quello, ottenere informazioni sensibili da sfruttare poi per poter derubare la vittima o peggio ancora trarla in inganno per portarla a perdere soldi con le sue stesse mani, si tratta dei medesimi stratagemmi che abbiamo già visto applicati però direttamente su WhatsApp, tale fenomeno ovviamente è arrivato anche qui in Italia e sta colpendo tantissime persone, proprio per questo oggi vi raccontiamo una nuova truffa che sfrutta il buon nome di YouTube e i gruppi su WhatsApp, scopriamo insieme come funziona in modo da poterci difendere senza nessun tipo di problema.

La truffa del gruppo YouTube

La nuova truffa del gruppo WhatsApp esordisce proprio tramite l’aggiunta all’interno di un gruppo WhatsApp all’interno del quale si propone la vittima di guadagnare denaro facilmente semplicemente svolgendo alcuni compiti in merito YouTube, i truffatori infatti si spacciano per dei collaboratori e fanno qualche bonifico di qualche paio di euro alle vittime dopo che queste ultime hanno messo like ad alcuni video indicati nel gruppo, ciò serve a far abbassare la guardia alla vittima per poi portarla a cadere in errore in un secondo momento, dopo infatti si propone al malcapitato di inviare un bonifico di qualche centinaio di euro promettendogli di ricevere in cambio il doppio della somma o anche di più, ovviamente tale promessa non verrà mai mantenuta facendo perdere i soldi alla vittima.