AMAZFIT Active 2 su Amazon con uno sconto folle del 15%

L’AMAZFIT Active 2 è uno smartwatch da 44mm che si contraddistingue grazie a una serie di caratteristiche e funzioni uniche. Funzioni che il costruttore ha deciso di implementare in fase di progettazione. Una progettazione pensata nei minimi dettagli al fine di offrire il meglio dell’esperienza d’uso in diverse circostanze.

Tra i principali punti di forza di questo dispositivo c’è il tracciamento della frequenza cardiaca e del sonno. Non a caso, infatti, la presenza della tecnologia BioTracker di Amazfit consente di effettuare un tracciamento della frequenza cardiaca e di tenere sotto controllo i dati relativi al sonno con una precisione estrema.

AMAZFIT Active 2 in offerta su Amazon

Perché scegliere questo smartwatch e non uno dei tanti attualmente presenti sul mercato? Vi spieghiamo subito il perché! Questo AMAZFIT Active 2 si contraddistingue grazie a un’elegante struttura in acciaio inossidabile che unisce lo stile classico alla durata dell’allenamento.

Non passa inoltre inosservato il luminoso display AMOLED da 1,32” che consente di leggere facilmente i dati, anche in condizioni in cui vi è piena luce solare. Sarà ben chiaro che ci troviamo davanti a un dispositivo pensato per lo sport. Offre, infatti, oltre 160 modalità di allenamento, tra cui HYROX Race, Strength Training, corsa, padel e yoga. Grazie all’impermeabilità di 50 metri e al barometro, è possibile nuotare e sciare senza doversi preoccupare di nulla.

Siete curiosi di scoprire l’autonomia di questo smartwatch? Ebbene, l’AMAZFIT Active 2 offre una durata della batteria che può arrivare fino a 10 giorni con un utilizzo tipico. Siete pronti per avere sempre a portata di mano un dispositivo ricco di funzionalità?

Oggi potete acquistare l’AMAZFIT Active 2 con uno sconto del 15% che fa scendere il prezzo di listino a soli 84,99 euro. La spedizione per voi è gratuita.