TCL all’IFA 2025: aria più fresca, cucine più smart, bucato più green

All’IFA 2025 TCL riporta al centro l’idea di casa connessa, non solo tecnologia, ma con dispositivi tali da rendere il quotidiano più semplice, intelligente e rilassante. Dall’aria più pura al bucato più delicato, passando per frigoriferi capaci di trasformare la cucina, ogni prodotto nasce infatti con l’idea di semplificare. La TCL va così a sottolineare ancora una volta la sua indiscutibile posizione di leader globale nell’elettronica di consumo e negli elettrodomestici intelligenti.

Aria più smart e pulita con i nuovi device

TCL è stata nominata Brand n.1 al mondo per i climatizzatori Fresh Air nel 2024 dall’istituto SHANGPU GROUP. Questo primato ha portato a due protagonisti. Il FreshIN 3.0, con filtri a quattro strati, monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria e riduzione del rumore fino a 16 dB. L’algoritmo T-AI Energy-Saving garantisce un risparmio energetico fino al 37% e la modalità Gentle Breeze diffonde aria naturale attraverso 1.222 micro-fori. Il nuovo VoxIN integra il controllo vocale, un ciclo autopulente a 56°C, filtri avanzati con carbone attivo e filtro EPA. Anche questo modello sfrutta T-AI e Gentle Breeze per un raffrescamento delicato e privo di getti diretti. Entrambi includono controllo vocale AI offline per un’esperienza naturale. La gamma si estende inoltre a climatizzatori commerciali e pompe di calore per coprire scenari residenziali e professionali. I prezzi TCL vanno a partire da 999 euro per il FreshIN 3.0 e da 1.299 euro per il VoxIN.

Cucine che sorprendono e lavaggio eco-intelligente con TCL

La proposta TCL per la refrigerazione si articola invece su più modelli. Il Free Built-In si integra nelle cucine europee senza sacrificare spazio, con un prezzo di 1.199 euro. La Flexi Series offre scomparti adattabili e zone a temperatura controllata a 1.399 euro. La Mega Space Series, con tecnologia VIP Thin-Wall, regala fino al 19% di spazio utile in più, disponibile da 1.599 euro. Il nuovo frigorifero dual-screen, con due display intelligenti e design di fascia alta, trasforma la cucina in un ambiente interattivo, con prezzo di 2.499 euro.

Il comparto lavaggio TCL porta all’IFA 2025 una novità con la Lavatrice Serie P5, con Super Drum da 510 mm, 6 Bionic Lifters e cestello a onde. Connettività Wi-Fi e classe energetica A-40% la rendono potente e sostenibile. Prezzo di 849 euro. La Serie F4, certificata A-25% e con controllo Wi-Fi, garantisce efficienza affidabile a 699 euro. L’Asciugatrice Serie P5, con Eco Heat Pump, Auto Dry e Filtro 3-in-1, è proposta a 899 euro. In arrivo anche la Washer Dryer Tower, la Colonna Bucato che ottimizza lo spazio, disponibile da 1.299 euro. Tutte le lavatrici sono realizzate con materiali TCL ECORA, per ridurre l’impatto ambientale e mantenere qualità nel tempo.