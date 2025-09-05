Xiaomi e la nuova era della pulizia domestica

Un annuncio arrivato dalla Cina segna l’ennesima innovazione targata Xia10:50:19omi. L’azienda ha infatti presentato il Mijia Robot Vacuum-Mop 5C, primo modello del marchio dotato di bracci estensibili in grado di spingersi fino a 79mm. Una soluzione pensata per risolvere uno dei limiti più frequenti dei robot aspirapolvere tradizionali, la pulizia di angoli, battiscopa e punti stretti. La scelta di sviluppare un dispositivo con queste caratteristiche sembra rispondere a una domanda frequente degli utenti, che da tempo lamentano la difficoltà di rimuovere la polvere dalle aree marginali.

Prezzo e prospettive del nuovo robot Xiaomi

Il design compatto, con un’altezza di appena 93mm, consente al robot Xiaomi di muoversi sotto divani e letti senza difficoltà. La potenza di aspirazione raggiunge i 15.000Pa, garantendo una raccolta efficace dello sporco, mentre la tecnologia laser LDS assicura una mappatura precisa e la possibilità di memorizzare più piani della casa. Quando il robot riconosce un tappeto aumenta automaticamente la forza di aspirazione e solleva i mop, evitando di inumidire i tessuti. La batteria da 5.200mAh, capace di coprire fino a 240m quadrati con una sola ricarica, completa un quadro tecnico che posiziona il nuovo prodotto Xiaomi tra i più interessanti della sua categoria.

L’ obiettivo di Xiaomi? Proporre un modello avanzato mantenendo un prezzo competitivo. La versione standard del Mijia Robot Vacuum-Mop 5C è offerta in Cina a 2.199 yuan, pari a circa 260€ al cambio. La versione con base evoluta, capace di svuotare l’acqua sporca e rabboccare quella pulita, si posiziona invece a 2.699yuan, circa 320€. Nonostante la disponibilità sia per ora limitata al mercato cinese, l’attenzione degli utenti europei è alta.

L’eventuale arrivo del nuovo robot Xiaomi in Europa potrebbe spingere ulteriormente la diffusione della domotica, settore già in forte espansione. L’azienda ha costruito negli anni un ecosistema integrato con app dedicate e compatibilità estesa, e questo modello si inserisce perfettamente in tale logica. Se i test sul campo confermeranno le promesse, il Mijia Robot Vacuum-Mop 5C potrebbe diventare un punto di riferimento per chi cerca soluzioni intelligenti e complete per la propria casa.