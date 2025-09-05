Windows 11

Una nuova funzione di Windows 11 permette di continuare un’attività iniziata su smartphone Android direttamente sul PC. La novità, chiamata Cross Device Resume, introduce un livello di integrazione tra piattaforme che ricorda da vicino il sistema Handoff di Apple.

L’arrivo di Cross Device Resume su Windows 11

Con l’ultima build Insider di Windows 11, Microsoft ha introdotto una funzione che consente di riprendere da dove si era rimasti su un’app Android, passando senza interruzioni al computer. L’obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza più coerente, riducendo le barriere tra mobile e desktop.

Per presentare la novità, Microsoft ha scelto Spotify. Chi avvia un brano sullo smartphone può ora ritrovarlo in esecuzione anche sul PC, pronto per essere riprodotto con un clic. La scelta non è casuale: Spotify è una delle app più diffuse a livello globale e già integra funzioni per il trasferimento dell’ascolto tra dispositivi. In questo caso, però, il passaggio avviene a livello di sistema operativo e non solo di singola app.

Una funzione che ricorda l’ecosistema Apple

Apple offre da anni un ecosistema integrato tra i suoi dispositivi, con funzioni come Handoff che permettono di trasferire attività da iPhone a Mac o iPad. Microsoft punta ora a colmare il divario con una soluzione simile per il mondo Android e Windows. Gli utenti possono immaginare scenari pratici: riprendere un documento aperto su smartphone, continuare la scrittura di un’email o proseguire una ricerca web. Al momento, la funzione è disponibile solo con Spotify, ma il potenziale si estende a diverse categorie di app.

Integrazione con altri strumenti Microsoft

La nuova opzione si aggiunge a una serie di soluzioni multipiattaforma già presenti. Servizi come OneDrive permettono di salvare e sincronizzare file tra dispositivi, mentre Microsoft Edge mantiene cronologia e schede aperte su più piattaforme. Con Link to Windows, gli utenti possono gestire notifiche, chiamate e messaggi dallo smartphone direttamente sul computer.

Chi possiede uno smartphone Samsung e un portatile Windows dispone inoltre di funzionalità aggiuntive, grazie a un accordo di integrazione stretto tra le due aziende. Cross Device Resume amplia ulteriormente questo ecosistema, aprendo nuove possibilità di continuità.