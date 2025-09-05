Ad
WISPIT 2b, l’esopianeta “affamato” che divora la sua stella

Scoperto un esopianeta unico nel suo genere, così vicino alla sua stella da consumarne materia e energia in continuazione

scritto da Rosalba Varegliano
Hip 67522 b, un pianeta gigante vicino alla sua stella, scatena brillamenti che lentamente ne distruggono l’atmosfera.

Gli astronomi hanno identificato un esopianeta straordinario, battezzato WISPIT 2b, che sfida le convenzioni dei mondi conosciuti. Si tratta di un pianeta gigante, simile a Giove, che orbita così vicino alla sua stella da subire un intenso processo di “ingestione” di materia e radiazione. Questo comportamento lo rende un vero e proprio esemplare di pianeta “affamato”, in cui la gravità e le alte temperature causano l’evaporazione e il trasferimento di gas dalla stella verso l’atmosfera del pianeta.

WISPIT 2b, un gigante che mangia la sua stella

La vicinanza estrema a WISPIT 2b implica che il pianeta sperimenta condizioni estreme. La sua atmosfera è surriscaldata fino a temperature che possono superare quelle di qualsiasi gigante gassoso nel sistema solare. L’erosione causata da questo contatto ravvicinato modifica progressivamente la massa del pianeta e la composizione chimica del suo involucro esterno, creando fenomeni che gli scienziati osservano come emissioni spettroscopiche peculiari.

WISPIT 2b offre agli scienziati un’occasione unica per studiare i processi di formazione e evoluzione. Pianeti così vicini alle loro stelle permettono di capire come l’interazione tra gravità, radiazione e vento stellare possa modellare l’atmosfera e la struttura interna di un mondo. Le osservazioni rivelano che l’esopianeta sta perdendo materia in quantità rilevante, trasformandosi gradualmente e mostrando una dinamica che, se osservata a lungo termine, potrebbe fornire indizi sul destino dei pianeti che orbitano vicino a stelle giovani o instabili.

Inoltre, WISPIT 2b permette di testare modelli teorici su come i pianeti massicci possano resistere all’erosione stellare e quali caratteristiche chimiche emergano durante il processo di “consumo” della stella. Questo tipo di esopianeta, estremo e “affamato”, amplia la nostra visione delle possibilità che l’universo offre nella formazione di sistemi planetari complessi.

Implicazioni per la ricerca futura

La scoperta di WISPIT 2b non è solo un evento interessante e pura curiosità, ma apre una finestra sulle dinamiche che potrebbero interessare migliaia di pianeti extrasolari ancora invisibili. Studi futuri potrebbero identificare altri mondi simili, aiutando gli astronomi a comprendere meglio la diversità dei pianeti e i fenomeni estremi che li modellano. Ogni nuovo dato contribuisce a ricostruire la storia evolutiva di sistemi lontani e a capire i confini tra sopravvivenza planetaria e dissoluzione sotto l’influenza della stella. WISPIT 2b, dunque, diventa un laboratorio naturale straordinario.

