Tesla raggiunge 1 milione di Powerwall installati in tutto il mondo

Tesla ha annunciato un traguardo importante: 1 milione di Powerwall installati in tutto il mondo. Sin dalla sua nascita, l’azienda si è concentrata sull’accelerazione della transizione globale verso l’energia sostenibile, sviluppando soluzioni che vanno dai veicoli elettrici ai prodotti energetici, fino ai robot umanoidi. Powerwall rappresenta una pietra miliare di questa strategia, offrendo alle famiglie un modo semplice ed efficiente per immagazzinare energia solare o elettrica e usarla quando serve di più.

La batteria domestica compatta è in grado di alimentare la maggior parte delle abitazioni con una sola unità. Durante il giorno accumula l’energia solare in eccesso, permettendo di utilizzarla di notte quando i prezzi dell’elettricità sono più alti. Grazie a modalità di gestione personalizzabili, le famiglie possono ottimizzare l’uso dell’energia per proteggersi dai blackout, risparmiare sulla bolletta e garantire una fornitura costante anche in caso di emergenza.

Powerwall non si limita alla casa. Integrato con i veicoli Tesla, sblocca funzioni avanzate come la Carica con Fotovoltaico, che consente di ricaricare l’auto usando solo l’energia solare in eccesso. Supporta anche la ricarica off-grid, riducendo ulteriormente i costi e aumentando l’autonomia energetica domestica. Tutto è gestibile tramite l’app Tesla, permettendo di controllare e ottimizzare il flusso energetico secondo le proprie necessità.

Dalla prima installazione al milionesimo Powerwall

Il percorso di Powerwall è iniziato nel 2015 con la prima installazione in California. Nel 2016 è arrivato il Powerwall 2, seguito dalla produzione di massa nel 2017 presso la Gigafactory del Nevada. L’ultima versione, Powerwall 3, presentata nel 2023, offre il doppio della potenza della generazione precedente e integra un inverter solare. Il milionesimo Powerwall è stato installato il 4 settembre 2025 negli Stati Uniti, consolidando la presenza globale di Tesla nel settore delle batterie domestiche.

La flotta mondiale di Powerwall ha una potenza complessiva di 6,7 GW, sufficiente ad alimentare interamente paesi come Singapore. L’energia fornita ha raggiunto 17,3 TWh, equivalente al consumo annuo di circa 1,6 milioni di famiglie statunitensi. Grazie ai Powerwall, oltre 21 milioni di interruzioni di corrente sono state evitate in tutto il mondo. Ogni batteria contribuisce a un tempo medio di backup di sei giorni, con molti utenti iscritti al Tesla Virtual Power Plan che hanno già beneficiato di oltre 60 milioni di dollari in pagamenti per l’energia condivisa.