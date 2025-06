NASA lancia GIRO, la piccola sonda che svela i segreti dei pianeti

C’è qualcosa di affascinante in questa nuova proposta della NASA, e non solo perché coinvolge pianeti lontani e strumenti tecnologici da fantascienza. Stavolta non si parla di telescopi giganti o di sonde grandi come autobus, ma di una piccola “spia gravitazionale” chiamata GIRO — Gravity Imaging Radio Observer. Nome altisonante per un oggetto compatto, silenzioso e… curioso. Letteralmente. Perché GIRO ha una sola missione: farsi i fatti interni di pianeti, lune e asteroidi.

La sonda miniaturizzata della NASA che viaggia in autostop tra le missioni spaziali

L’idea è ingegnosa: una navicella madre invia segnali radio verso GIRO, che li rimanda indietro. Fin qui, tutto normale. Ma è lo spostamento Doppler — quel leggero stiramento delle onde, un po’ come il suono di un’ambulanza che si allontana — a raccontare una storia. Una storia fatta di variazioni minuscole nella gravità, i cosiddetti “amara” (sì, esistono davvero e no, non c’entrano con il caffè). Quei dati permettono agli scienziati di mappare cosa succede sotto la superficie di un mondo alieno: dove si concentra la massa, se ci sono strati nascosti, se qualcosa là sotto sta ribollendo o si sta muovendo.

E tutto questo con una sonda grande quanto una valigetta e alimentata a batteria. Niente pannelli solari giganteschi o complesse manovre: GIRO funziona per circa 10 giorni una volta lanciata dalla navicella madre. In alcuni casi, magari più vicini al Sole, potrebbe anche ricaricarsi e continuare il suo lavoro per più tempo. Un vantaggio non da poco, soprattutto per esplorare zone “scomode”, come le vicinanze degli anelli di Urano o le orbite di piccoli asteroidi.

Il bello è che GIRO può anche fare l’autostop. Può viaggiare a bordo di missioni già esistenti come una passeggera discreta, pronta a scattare al momento giusto. Questo significa meno costi, meno complicazioni, ma più scienza. È un approccio furbo, quasi minimalista, eppure potentissimo: invece di spedire mega-sonde costose, si lanciano piccole unità intelligenti, leggere, capaci di raccogliere dati preziosi.

Certo, non è tutto semplice. La pianificazione dell’orbita è delicatissima: bisogna garantire un collegamento radio stabile e preciso con la navicella madre. E poi ci sono le questioni etiche e tecniche legate alla cosiddetta protezione planetaria — perché sì, anche nello spazio c’è una sorta di galateo, per evitare che sonde terrestri contaminino mondi potenzialmente abitabili.

Secondo Ryan Park, a capo del progetto al Jet Propulsion Laboratory, se tutto fila liscio, GIRO potrebbe diventare operativa in un tempo sorprendentemente breve: da uno a tre anni, appena si trova una missione disposta ad accoglierla. Il che, per gli standard spaziali, è praticamente domani.

Insomma, mentre tutti guardano ai grandi razzi e ai viaggi su Marte, GIRO ci ricorda che spesso le rivoluzioni scientifiche iniziano in silenzio, con una piccola sonda che ascolta il cuore nascosto dei pianeti.