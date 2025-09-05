Huawei FreeBuds 7i ufficiali: design rinnovato e nuove funzioni

Huawei ha presentato in Cina le FreeBuds 7i. Ovvero la nuova generazione che raccoglie l’eredità delle 6i lanciate lo scorso anno. Il cambiamento più evidente riguarda la custodia di ricarica, che ora è rotonda e compatta, in contrasto con il precedente design ovale. Gli auricolari mantengono la stessa forma nello stelo e nei gommini in silicone, ma guadagnano una novità utile. Si tratta dell’aggiunta della misura XS, che si affianca a S, M e L per offrire una vestibilità più precisa.

Le nuove FreeBuds 7i integrano driver dinamici da 11mm a quattro magneti, capaci di garantire una resa sonora più naturale e bilanciata. La connessione avviene tramite Bluetooth 5.4, mentre la certificazione Hi-Res Audio assicura qualità elevata anche nelle tracce ad alta fedeltà. Non mancano l’equalizzatore a dieci bande e la funzione di audio spaziale a 360°, pensata per dare maggiore immersività.

Huawei FreeBuds 7i: ANC evoluto e prezzo competitivo

Sul fronte dell’autonomia, ogni auricolare include una batteria da 55,5mAh, mentre la custodia offre 510mAh. Con la cancellazione del rumore disattivata, si arriva a otto ore di riproduzione continua, estendibili fino a 35h complessive con il supporto del case. Un valore che posiziona le FreeBuds 7i tra i modelli più resistenti nella loro fascia di mercato.

La vera innovazione delle Huawei FreeBuds 7i riguarda però il sistema di cancellazione del rumore Intelligent Dynamic ANC 4.0. Grazie a un algoritmo ottimizzato, l’intervento è più rapido di mezzo secondo e la soppressione media raggiunge i 28 decibel. Ciò consente un ascolto stabile anche in ambienti rumorosi, migliorando l’esperienza durante viaggi, spostamenti urbani o momenti di concentrazione.

Huawei propone le FreeBuds 7i in tre varianti di colore, quali nero, rosa e bianco. Il prezzo di lancio è di 599 yuan, pari a circa 70€ al cambio attuale. La disponibilità è per ora limitata al mercato cinese. Ad ogni modo, considerando che le FreeBuds 6i sono arrivate in Europa e in Italia, non è escluso che anche le 7i seguano lo stesso percorso. Con le FreeBuds7i, Huawei dimostra di voler rafforzare la sua presenza nel settore audio, unendo design, autonomia e tecnologie avanzate in un prodotto accessibile.