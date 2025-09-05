Ad
OnePlus 15, nuova anticipazione: ricarica cablata a 120W

La certificazione TÜV svela un dettaglio chiave per il prossimo OnePlus 15 che sarà una scheggia in fase di caricamento

scritto da Felice Galluccio
Il lancio del OnePlus 15, atteso per ottobre in Cina, si avvicina e i rumor continuano ad arricchire il quadro delle specifiche. Dopo le indiscrezioni su memoria, display e comparto fotografico, ora arriva una conferma importante sulla batteria. Un dispositivo OnePlus identificato con il numero di modello CPH2747 ha ottenuto la certificazione TÜV, rivelando il supporto a una ricarica cablata da 120W.

Si tratta di un salto notevole rispetto al OnePlus 13, che si fermava a 100W. Il codice modello, destinato di norma ai dispositivi globali, e la velocità di ricarica di punta fanno pensare che sia proprio il nuovo top di gamma dell’azienda.

Specifiche di fascia alta secondo i rumor

Oltre alla ricarica ultra-rapida, OnePlus 15 si prepara a confermarsi come uno smartphone di fascia premium. Al centro ci sarà il prossimo chip di Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da configurazioni che potrebbero arrivare fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Il display, secondo le indiscrezioni, sarà un OLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 165Hz, pensato per garantire fluidità e alta qualità visiva.

Il comparto fotografico includerà tre sensori posteriori da 50 MP, posizionati in un modulo squadrato nell’angolo superiore sinistro. Una delle lenti sarà un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3x, confermando l’attenzione del brand verso le prestazioni fotografiche.

Autonomia e design, OnePlus 15 sarà un gioiello

La batteria da 7.000 mAh promette un’autonomia superiore alla media, mentre la ricarica wireless dovrebbe raggiungere i 50W. Le colorazioni previste sarebbero tre: nero “puro”, viola e una variante Titanium, che richiama lo stile dei materiali premium.

Con queste specifiche, il OnePlus 15 si candida a essere uno dei protagonisti del panorama Android di fine anno, puntando su potenza, autonomia e tempi di ricarica sempre più ridotti. I punti a favore di questo smartphone dunque aumentano via via fino alla presentazione ufficiale.

