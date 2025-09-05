OnePlus 15, nuova anticipazione: ricarica cablata a 120W

Il lancio del OnePlus 15, atteso per ottobre in Cina, si avvicina e i rumor continuano ad arricchire il quadro delle specifiche. Dopo le indiscrezioni su memoria, display e comparto fotografico, ora arriva una conferma importante sulla batteria. Un dispositivo OnePlus identificato con il numero di modello CPH2747 ha ottenuto la certificazione TÜV, rivelando il supporto a una ricarica cablata da 120W.

Si tratta di un salto notevole rispetto al OnePlus 13, che si fermava a 100W. Il codice modello, destinato di norma ai dispositivi globali, e la velocità di ricarica di punta fanno pensare che sia proprio il nuovo top di gamma dell’azienda.

Specifiche di fascia alta secondo i rumor

Oltre alla ricarica ultra-rapida, OnePlus 15 si prepara a confermarsi come uno smartphone di fascia premium. Al centro ci sarà il prossimo chip di Qualcomm, probabilmente lo Snapdragon 8 Elite Gen 5, affiancato da configurazioni che potrebbero arrivare fino a 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Il display, secondo le indiscrezioni, sarà un OLED piatto da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 165Hz, pensato per garantire fluidità e alta qualità visiva.

Il comparto fotografico includerà tre sensori posteriori da 50 MP, posizionati in un modulo squadrato nell’angolo superiore sinistro. Una delle lenti sarà un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 3x, confermando l’attenzione del brand verso le prestazioni fotografiche.

Autonomia e design, OnePlus 15 sarà un gioiello

La batteria da 7.000 mAh promette un’autonomia superiore alla media, mentre la ricarica wireless dovrebbe raggiungere i 50W. Le colorazioni previste sarebbero tre: nero “puro”, viola e una variante Titanium, che richiama lo stile dei materiali premium.

Con queste specifiche, il OnePlus 15 si candida a essere uno dei protagonisti del panorama Android di fine anno, puntando su potenza, autonomia e tempi di ricarica sempre più ridotti. I punti a favore di questo smartphone dunque aumentano via via fino alla presentazione ufficiale.