Oneplus 13 5G mai visto a questo prezzo: sconto Amazon del 26%

Un prezzo folle da non lasciarsi sfuggire quello di cui potete approfittare per acquistare il Oneplus 13 5G. Uno smartphone che riesce a contraddistinguersi grazie a una serie di caratteristiche tecniche davvero eccellenti. Lo sapevate che questo modello di casa Oneplus dispone del miglior display per smartphone? Si tratta del nuovo display 2K ProXDR.

Oltre a ciò, la tecnologia Aqua Touch 2.0 garantisce un’esperienza fluida anche sotto la pioggia, sotto la doccia o con dita unte. Tutto questo consente di portare a termine sempre esperienze d’uso perfette, in qualunque circostanza.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Oneplus 13 5G in offerta: imperdibile lo sconto Amazon

Con la promozione attualmente in corso il Oneplus 13 5G attira ancora di più l’attenzione degli utenti. Se siete in cerca di uno nuovo smartphone con un ottimo rapporto qualità/prezzo, dunque, questo è il momento migliore. Momento di cui già tantissimi utenti hanno deciso di approfittare procedendo con l’acquisto.

Tra i tanti punti di forza di questo modello a marchio Oneplus c’è la nuova piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite. Elemento che va ad alimentare l‘intelligenza artificiale del brand. Inoltre, è importante sapere che la CPU e la GPU migliorate, insieme all’ottimizzazione della larghezza di banda della memoria, rendono tutto migliore. Dall’esperienza digitale fino all’intrattenimento e alle sessioni di gaming.

Ottima autonomia grazie alla batteria da 6000 mAh! Per finire, Oneplus ha anche pensato di implementare la quinta generazione della fotocamera Hasselblad che combina un sistema a tripla fotocamera da 50 MP. Una caratteristica che consente di ottenere scatti perfetti in diverse circostanze.

Lo sconto attualmente disponibile sulla pagina web di Amazon vi consente di acquistare questo Oneplus 13 5G con uno sconto incredibile del 26%. Dunque si passa da 1159 euro del prezzo di listino a soli 854,95 euro. Perché attendere ancora?