Starfield: Bethesda preannuncia interessanti novità nei viaggi spaziali

Uno dei titoli fantascientifici più amati ma allo stesso tengo più discussi per quanto riguarda il panorama ludico degli ultimi tempi sicuramente è Starfield, il titolo di proprietà di Bethesda infatti è stato ben accolto dalla community che però giocandoci si è resa conto della presenza di un elemento fin troppo a sé stante e allo stesso tempo staccato da tutto il contesto, parliamo dell’esplorazione spaziale, il punto di congiunzione tra due pianeti infatti viene visto come ancora troppo statico e privo di contenuto, una critica che colpisce il noto videogioco ormai da diverso tempo, ma che a quanto pare molto presto si accingerà a diventare soltanto un ricordo.

Qualcosa bolle in pentola

All’interno di un video di annuncio di interessanti novità, un portavoce della casa di direttrice annunciato l’arrivo di alcuni sostanziosi cambiamenti proprio per quanto riguarda il tema dell’esplorazione e dei viaggi spaziali, effettivamente poco tempo fa alcune voci di corridoio avevano annunciato l’arrivo di nuovi sistemi di intrattenimento durante queste fasi di gioco e nello specifico, alcuni passi importanti e interni degli avanzamenti e in termini di attività da svolgere durante per l’appunto il viaggio spaziale.

il portavoce della società non ha né smentito né confermato al 100% queste nuove voci ma ha annunciato che la società sta lavorando proprio per migliorare questa parte del videogioco grazie all’introduzione di importanti cambiamenti, l’uomo ha espressamente dichiarato di non potersi sbilanciare più di tanto, ma ha anche annunciato l’arrivo di nuovi DLC gratuiti e di lavori in corso con sviluppatori certificati di terze parti che si occupano di produrre contenuti per il videogioco.

Non rimane dunque che attendere per capire come effettivamente la società si impegnerà per colmare una lacuna che da diverso tempo caratterizza il proprio titolo che invece per sua ossessi natura dovrebbe rendere il viaggio spaziale uno degli elementi più di spicco rispetto agli altri.