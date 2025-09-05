iPhone 17: vuole battere un record intatto da 15 anni

iPhone 17

iPhone 17 è l’iPhone del futuro, il nuovo dispositivo di Apple si appresta ad arrivare nei mercati di tutto il mondo è molto presto ovviamente verrà presentato dall’azienda come di consueto a settembre, il dispositivo ovviamente porterà con sé una dentata di rinnovamento dal momento che introdurrà miglioramenti da ogni punto di vista e sicuramente Apple avrà in servo qualche sorpresa per tutti gli appassionati, ma non è tutto qui, il dispositivo in questione infatti potrebbe fregiarsi di un record che attualmente detiene un suo antenato, scopriamo di cosa si tratta.

Record di longevità

Come ben sapete, Apple all’abitudine conservata di lanciare la sua nuova gamma di dispositivi all’inizio del periodo autunnale, ovvero proprio settembre, a quanto pare però dal prossimo iPhone, dunque iPhone 18, qualcosa potrebbe cambiare dal momento che si vocifera addirittura un lancio previsto per la primavera del 2027, ciò di fatto renderebbe iPhone 17 la generazione più longeva di iPhone dal momento che quest’ultimo resterebbe il dispositivo top di gamma della famiglia Apple per un totale di 18 mesi, andando ad infrangere un record che dura addirittura da 15 anni che venne stabilito da iPhone 4, il quale venne superato solamente da iPhone 4s ben 16 mesi dopo.

Ovviamente si tratta di semplici dati statistici e numeri che lasciano il tempo che trovano, ciò nonostante però indicano che il prossimo iPhone sarà l’unico disponibile per davvero molto tempo, si parla infatti di quasi due anni per poter vedere l’arrivo di una nuova versione, dettaglio che potrebbe ovviamente disorientare tutti gli appassionati e magari erano abituati a cambiare regolarmente il proprio dispositivo, magari permutando quello in possesso per quello di ultima generazione.

Non rimane dunque che attendere per stare a vedere se effettivamente questo cambiamento si tradurrà in realtà o se Apple alla fine deciderà di optare per il classico rilascio a cadenza annuale durante il mese di settembre, tutto è ancora da decidere e sicuramente dei cambi di strategia, sono preventivabili.