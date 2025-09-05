iPhone 17: tutti i colori svelati da due foto trapelate online

La presentazione degli iPhone 17 è ormai dietro l’angolo, fissata per il 9 settembre, e i rumor continuano a intensificarsi. L’ultima conferma riguarda i colori: protagonisti del leak sono i pulsanti del Camera Control, funzione già introdotta con iPhone 16 e destinata a tornare anche sui nuovi modelli. Le immagini circolate mostrano questi bottoni in più varianti cromatiche, e poiché saranno in tinta con la scocca, possiamo considerarli un chiaro indizio sulle colorazioni finali.

Le tonalità più vivaci sembrano destinate ai modelli standard. Tra le opzioni, spiccano viola, blu e verde in finitura pastello. Già nelle settimane scorse si era parlato di queste tinte come caratterizzanti per iPhone 17, mentre per il nuovo iPhone 17 Air erano trapelati riferimenti a un oro chiaro e a un azzurro molto tenue. Ora le nuove foto rafforzano quelle anticipazioni.

Le varianti scelte per i modelli 17 Pro e 17 Pro max

C’è poi un dettaglio che riguarda la fascia alta: un pulsante in colorazione arancione-ramata, segnale che questa finitura potrebbe essere esclusiva dei modelli Pro e Pro Max. Non è la prima volta che se ne parla: più leak hanno mostrato cover protettive e mockup con tinte simili, suggerendo che Apple voglia differenziare i top di gamma con una scelta più ricercata e meno “giocosa”.

In sintesi, i nuovi indizi sembrano confermare uno scenario già delineato: iPhone 17 e 17 Air punteranno su colori freschi e leggeri, mentre i modelli Pro e Pro Max adotteranno varianti più eleganti e sofisticate. Mancano pochi giorni alla conferma ufficiale, ma tutto lascia intendere che Apple abbia deciso di dare grande importanza alle colorazioni per rendere ancora più distintiva l’intera gamma. L’attesa resta quindi tanta, anche se comunque mancano pochi giorni al lancio ufficiale. Si aprirà una nuova era targata Apple con un design diverso e con colorazioni che probabilmente stimoleranno ancor di più gli utenti all’acquisto.