Google ha ufficialmente lanciato Pixel Care+, un programma di protezione avanzata pensato per gli utenti dei dispositivi Pixel. Attivo per ora solo negli Stati Uniti, rappresenta un netto passo avanti rispetto alle precedenti coperture offerte da Mountain View. Con una formula più completa e senza franchigie su riparazioni comuni, Pixel Care+ nasce per garantire un’esperienza di assistenza fluida e senza costi aggiuntivi, in particolare per schermi e batterie.

Pixel Care+: assistenza rapida e copertura anche contro furto e smarrimento

Tra i benefici principali troviamo riparazioni gratuite anche dopo la scadenza della garanzia, un numero illimitato di richieste per guasti accidentali o malfunzionamenti meccanici. E l’impiego esclusivo di componenti originali Google. Questo garantisce che i dispositivi, anche dopo un intervento tecnico, mantengano qualità e specifiche identiche a quelle di fabbrica. Un punto fondamentale per chi affida quotidianamente il proprio lavoro e la propria vita digitale a un dispositivo Pixel.

Pixel Care+ non si limita a offrire riparazioni gratuite, ma migliora anche il processo di assistenza. Gli utenti potranno aprire ticket direttamente dal sito Google Store o tramite l’app My Pixel, con la possibilità di scegliere luogo e orario delle riparazioni. Per le sostituzioni, è prevista anche la spedizione gratuita con upgrade automatico e consegna in giornata nei casi più urgenti.

A ciò si aggiunge un supporto prioritario fornito da esperti certificati. Riducendo così i tempi di attesa e migliorando la risoluzione dei problemi. Il servizio nasce dalla collaborazione tra Google e Asurion. Una delle aziende leader nel settore dell’assistenza tecnica e delle coperture assicurative per dispositivi. Grazie a questa partnership, la rete di assistenza sarà ampia e capillare. Garantendo tempi rapidi e affidabilità.

In più, è disponibile un’opzione aggiuntiva per furto e smarrimento, pensata per chi utilizza i Pixel in mobilità o in contesti ad alto rischio.

Pixel Care+ può essere attivato entro 60 giorni dall’acquisto di un dispositivo Made by Google, indipendentemente dal canale di vendita. Chi è già iscritto ai programmi Preferred Care o Fi Device Protection sarà migrato automaticamente al nuovo servizio nei prossimi mesi, senza interruzioni.