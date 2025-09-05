Polti presenta RollySteam a IFA 2025: pulizia a vapore evoluta

Al salone IFA 2025 di Berlino, Polti ha presentato RollySteam, una lavapavimenti che segna un passo importante per l’azienda nell’evoluzione della pulizia domestica. Il dispositivo sfrutta la tecnologia “SteamActive”, sviluppata per rimuovere sporco e batteri esclusivamente tramite vapore ad alta efficacia, eliminando così la necessità di detergenti chimici.

Questa soluzione va incontro a chi cerca metodi di pulizia rispettosi dell’ambiente e più sicuri per la salute di tutti. L’uso del vapore non solo garantisce una sanificazione profonda, ma rappresenta anche un modo concreto per ridurre il consumo di sostanze inquinanti, rendendo l’igiene quotidiana l’ideale per se stessi e anche per l’ambiente.

RollySteam, la novità Polti per case moderne presentata all’IFA 2025

RollySteam è stato progettato per essere maneggevole e versatile, permettendo di affrontare diverse tipologie di superfici con semplicità. Il cuore del dispositivo è il vapore, che grazie alla sua intensità riesce a sciogliere lo sporco ostinato e a eliminare gran parte dei germi presenti sul pavimento. Il tutto avviene in tempi rapidi, senza lasciare residui o necessità di ulteriori passaggi. Questo approccio rientra in una visione più ampia di innovazione domestica: non sempre serve integrare intelligenza artificiale o connettività per offrire un valore aggiunto. A volte, perfezionare una tecnologia consolidata come quella del vapore può portare benefici concreti e immediati.

IFA 2025 come palcoscenico della pulizia del futuro

La fiera berlinese è da sempre uno spazio privilegiato per osservare i trend che guideranno il mercato negli anni successivi. In mezzo a robot aspirapolvere intelligenti e soluzioni domotiche, Polti ha scelto di puntare sulla semplicità efficace del vapore. Una scelta che conferma come la sostenibilità, l’affidabilità e l’attenzione all’ambiente siano valori sempre più centrali per i consumatori. La presentazione a IFA 2025 è solo l’inizio per Polti, le famiglie potranno presto contare su una soluzione che unisce tradizione e innovazione, con l’obiettivo di rendere la pulizia quotidiana più semplice, rapida e sicura.