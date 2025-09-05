Esselunga: OFFERTE sorprendenti per una tecnologia fantastica

Quando si parla di promozioni, poche realtà sanno trasmettere entusiasmo come Esselunga. Entrare in store equivale a tuffarsi in un mare di novità: ci si ritrova circondati da prodotti che invitano ad essere scoperti. L’atmosfera è leggera e gioiosa, con prezzi che sorprendono e articoli che stupiscono per la loro varietà. La cosa più divertente è che non ci si aspetta mai cosa apparirà tra una corsia e l’altra: uno smartphone, un accessorio musicale, un elettrodomestico che cambia il modo di cucinare o un dispositivo che si prende cura della persona. Non c’è spazio per la monotonia, solo per la voglia di lasciarsi stupire dai prezzi più stracciati di tutta la piazza. Esselunga sa cosa regalare, un bel pacco pieno di offerte che rendono piacevole lo shopping e soprattutto pratico e maxi conveniente.

Offerte Amazon e codici sconto infiammano la scena: per scovarle basta entrare in Codiciscontotech [clicca qua adesso] e in Tecnofferte [segui qui questo link]. Un mondo di sorprese scuote ogni giorno. Non si può restare fermi, il richiamo degli affari è troppo forte: basta un gesto e il risparmio prende vita.

Esselunga è praticamente un mondo magico

Nei punti vendita Esselunga si può trovare la Moulinex Easy Fry Max 5L Forest al costo di appena 74,99 euro, accanto all’Apple iPhone 16 128 GB a 698 euro. Sempre nei negozi della catena è disponibile lo Xiaomi Truclean W20 lavapavimenti 3 in 1 a 172,99 euro, mentre da Esselunga spuntano le AirPods di quarta generazione a 159 euro. Non mancano da Esselunga lo Xiaomi Redmi A3 a 78 euro e lo ZTE Blade V70 Vita al prezzo fantastico ed imperdibile di 98 euro.

Per l’intrattenimento, Esselunga propone la Smatech TV QLED 32QW01V a 129 euro. Nei corner tecnologia di Esselunga si trova l’Amazfit GTS 3 Graphite Black al folle costo di soltanto 59,99 euro. Infine, la cura della persona riceve attenzione da Esselunga con il Philips OneBlade 360 blade 5in1 al costo ultra wow di 32,94 euro.