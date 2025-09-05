WhatsApp, in arrivo nuova funzione che riguarda gli stickers

WhatsApp sta preparando delle sorprese davvero incredibili per gli utenti.

La piattaforma per la messaggistica istantanea più famosa al mondo si aggiorna costantemente con nuove funzioni volte proprio a migliorare la piattaforma e potenziare l’esperienza di ciascun utente che lo utilizza.

Negli anni sono stati introdotti degli aggiornamenti significativi e altri di minor rilievo, tuttavia tutti improntati a rendere l’applicazione più comoda e intuitiva, oltreché più sicura.

Tra gli aggiornamenti verranno rilasciati nei prossimi mesi uno riguarda in maniera particolare la sicurezza. Infatti, con la creazione degli username che potranno andare a sostituire il numero di telefono, l’app di Meta introdurrà un incremento della privacy e della sicurezza degli utenti, che non dovranno più fornire il proprio numero di telefono per avviare delle conversazioni su WhatsApp, ma potranno semplicemente creare un username.

Ma le novità non finiscono qui, perché pare che WhatsApp stia preparando un aggiornamento che riguardi gli sticker.

WhatsApp: in cosa sono consiste la novità sugli sticker?

Gli sticker sono un’invenzione davvero geniale che hanno da subito accolto l’entusiasmo degli utenti.

Si tratta di immagini digitali o disegni che vengono inviati nelle chat per esprimere e comunicare qualcosa, al posto di digitare un semplice messaggio.

Con gli sticker le conversazioni su WhatsApp sono diventate molto più interattive e divertenti, tanto da essere utilizzate soprattutto nei gruppi.

Gli sticker si possono anche creare e ovviamente salvare nel proprio archivio per poter essere utilizzati nel momento più opportuno.

WhatsApp starebbe lavorando proprio a una sperimentazione che cambierebbe il modo di salvare gli sticker nell’archivio.

Attualmente per salvare gli sticker bisogna prima inviarli in una chat, processo che può risultare abbastanza noioso.

Proprio per questo WhatsApp vorrebbe introdurre un pulsante specifico che permetta agli utenti di archiviare direttamente lo sticker.

Insomma, si tratterebbe di una funzione davvero utile che potrebbe far risparmiare del tempo e dello spazio in chat agli utenti.