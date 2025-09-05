Expert Tech To School: prezzi PAZZESCHI su grandi prodotti

C’è chi dice che settembre sia il lunedì dell’anno… ma basta un giro da Expert per trasformarlo in un sabato sera scoppiettante! L’atmosfera in negozio è contagiosa: offerte colorate, prodotti scintillanti e prezzi pronti a far saltare sulla sedia. Non è solo shopping, è un piccolo festival della tecnologia e della casa, con promozioni che rendono tutto più vivace. Si entra un po’ stanchi dalle vacanze e si esce con un sorriso largo quanto un televisore da 55 pollici. Expert riesce a mescolare praticità e divertimento, portando a casa oggetti utili ma anche capaci di rendere ogni giorno più piacevole. Ogni oggetto ha il suo perché e soprattutto ha un prezzo talmente basso che verrebbe da comprarne un doppione.

Le promo Expert che rendono settembre meno tragico

Con Expert arriva il Dyson V11 Advanced scopa ricaricabile senza sacco da 0.76lt al prezzo scontatissimo di soltanto 399 euro, seguito dal versatile Xiaomi Redmi Note 14 Pro midnight black 8GB RAM 256GB solo ora a soli 239,90 euro. Non manca il gaming con la Nintendo Switch OLED bianca al costo wow di 329,90 euro e la Trust Gaming GXT 703 Riye sedia nera al prezzo esclusivo di 119,90 euro.

Expert completa l’esperienza con il notebook Lenovo Ideapad Slim 3 15,6” a 449 euro e l’Acer All in One Aspire C24-1800 al prezzo folle di appena 559 euro. Nella sezione elettrodomestici di Expert, ecco la lavatrice Samsung serie 7000D Bespoke AI classe A a 499 euro, il frigorifero da incasso Beko BCNA275E4SN 254L bianco ora a soli 569 euro e l’immancabile LG 55QNED70A6A TV QNED AI serie 70 55” 4K a 499 euro. Infine, lo spettacolo continua con l’Apple iPhone 16e nero 128GB al costo scoppiettante e ribassato di soli 649,90 euro.