Clair Obscur: Expedition 33, è solo l’inizio di una serie

Uno dei titoli più amati dell’ultimo anno sicuramente è stato il noto videogioco Clair Obscur: Expedition 33, il titolo in questione di produzione francese infatti ha totalizzato 2 milioni di copie vendute in brevissimo tempo diventando un titolo davvero aggravato sia dalla community della critica nel momento che proprio quest’ultima ha registrato il 96% di valutazioni positive, un traguardo che davvero pochissimi videogiochi possono vantare al giorno d’oggi, sono tutti elementi che ovviamente hanno aperto ad una grande domanda, arriverà un seguito ? La risposta ce l’ha data il direttore creativo della casa produttrice del titolo, scopriamo insieme che cosa ha dichiarato.

È solo l’inizio

Il direttore creativo della società dietro il titolo in questione si è espresso in merito e ha dichiarato che è il nome in realtà rappresenta la sigla di una serie, Expedition 33 descrive soltanto la storia che Clair Obscur vuole raccontare, ciò ovviamente lascia intendere che ce ne sono delle altre pronte per essere narrate, Non a caso l’uomo anche raccontato che la società sta già lavorando ad altre possibili storie che riguardano questo franchising che verranno ovviamente raccontate in prossimi capitoli in arrivo in futuro, tutto ciò effettivamente trova conferma proprio nel finale del titolo che abbiamo giocato da poco, il finale infatti non è un finale chiuso che fa da epilogo definitivo alla storia, si tratta infatti di un finale aperto che lascia spazio ad una molteplicità di possibilità tutte da giocare, di conseguenza è lecito aspettarsi che visto il successo del primo capitolo la società deciderà di puntare nuovamente su questo franchising forte, magari anche di introiti aggiuntivi arrivati grazie al successo del primo.

La parole dell’uomo dunque non lasciano spazio a molte interpretazioni, arriverà sicuramente un nuovo capitolo di questo amato videogioco e non rimane che attendere per capire quando potremmo finalmente metterci le mani, sicuramente l’attesa sarà ancora lunga ma in tutta probabilità sarà ripagata visto quanto fatto in passato con il primo titolo.