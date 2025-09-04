Cyberpunk 2077, un misterioso messaggio preannuncia novità

Importanti novità sono in arrivo per Cyberpunk 2077. Gli sviluppatori di CD Projekt RED hanno condiviso sui canali social del titolo un messaggio del Presidente Rosalind Myers rivolto a tutti i cittadini della N.U.S.A.

Il comunicato lascia intendere che il 4 settembre 2025 saranno svelate novità importanti per il gioco ma al momento non si hanno maggiori dettagli. Le uniche informazioni disponibili sono quelle che si possono leggere all’interno del comunicato:

“La nostra grande nazione deve fronteggiare crescenti minacce alla cybersicurezza, provenienti da quelli chi si nasconde nell’ombra, troppo codardi per affermare apertamente i propri ideali e determinati a distruggere la nostra bandiera e gli ideali che rappresenta. Non accetterò questa situazione e sono certa che neanche voi lo farete.

La N.U.S.A. sta cercando coraggiosi Netrunner per unirsi ai nostri sforzi per contrastare questa grave minaccia. I nostri agenti lavorano senza sosta per mantenere la nazione al sicuro, per consolidarne la forza e difenderla da coloro che sperando di distruggerla.

Ora puoi unirti a noi in questa lotta per la libertà. Accoglierò personalmente tutti coloro che credono di avere le carte in regola.

Supera il test di reclutamento. Mettiti alla prova.

Servi la N.U.S.A.”

Sebbene il contenuto sia piuttosto vago, i giocatori di Cyberpunk 2077 riconosceranno alcune tematiche affrontate nell’espansione Phantom Liberty. Il DLC ha ampliato la storyline del titolo introducendo nuovi personaggi e missioni.

Secondo gli utenti più esperti, le novità legate a questa ulteriore espansione del gioco di CD Projekt RED riguarderanno l’introduzione della nuova modalità New Game Plus che consentirà di iniziare una nuova partita mantenendo il livello e le abilità del personaggio utilizzato nella run precedente.

Altre indiscrezioni lasciano intendere che potrebbero arrivare contenuti aggiuntivi incentrati su Songbird, personaggio introdotto nella precedente espansione. Non mancano alcune teorie fantasiose ma interessanti come l’arrivo di un titolo mobile dedicato al netrunning.