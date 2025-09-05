Ad
AutomobiliMotoriNewsScienza e Tecnologia

Tesla Model Y Performance debutta in Italia

Tesla Model Y Performance si presenta con un design sportivo, interni rinnovati e prestazioni da vera elettrica ad alte prestazioni

scritto da Ilenia Violante
Tesla

La nuova Tesla Model Y Performance è finalmente disponibile anche per i clienti italiani. Dopo mesi di foto spia e indiscrezioni, il SUV elettrico sportivo è comparso sul configuratore ufficiale di Tesla, rivelando tutte le sue caratteristiche. Si tratta della versione più potente e dinamica della serie ModelY, pensata per chi vuole unire efficienza elettrica e piacere di guida.

Le differenze estetiche con le versioni standard sono evidenti. La TeslaModel Y Performance sfoggia un paraurti ridisegnato con prese d’aria più pronunciate, un nuovo diffusore posteriore e uno spoiler maggiorato che accentua il carattere sportivo. L’assetto è stato abbassato e il SUV monta cerchi Arachnid 2.0 da 21”, che contribuiscono a rendere la linea più aggressiva.

Tesla Model Y Performance: motore, autonomia e prezzo

All’interno della vettura vi sono i rivestimenti in fibra di carbonio e i sedili sportivi Performance della prima fila, dotati di supporto esteso per le cosce, riscaldamento e ventilazione. Non manca il grande display QHD da 16” per l’ intrattenimento e punto di comando per la maggior parte delle funzioni di bordo.

Il cuore della Tesla Model Y Performance è un nuovo powertrain a doppio motore, che garantisce la trazione integrale e prestazioni di alto livello. L’accelerazione da 0 a 100km/h avviene in soli 3,5 secondi, mentre la velocità massima tocca i 250km/h. L’autonomia dichiarata secondo ciclo WLTP arriva a 580km, grazie anche alle nuove celle ad alta tensione che migliorano la ricarica e l’efficienza complessiva.

Le sospensioni adattive e gli pneumatici specifici permettono di mantenere la massima stabilità in ogni condizione. Sono poi disponibili modalità di guida esclusive che consentono di personalizzare trazione e controllo, scegliendo tra assistenza standard, ridotta o disattivata in base allo stile di guida o al tipo di terreno. Il prezzo in Italia della parte da 61.990€, una cifra che la posiziona come una delle proposte più competitive nel settore dei SUV elettrici sportivi, soprattutto considerando le prestazioni offerte.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Ilenia Violante

Laureata in Culture Digitali con Specialistica in Marketing. Faccio della lettura e la scrittura il mio lavoro nonché la mia più grande passione !