Tesla Model Y Performance debutta in Italia

La nuova Tesla Model Y Performance è finalmente disponibile anche per i clienti italiani. Dopo mesi di foto spia e indiscrezioni, il SUV elettrico sportivo è comparso sul configuratore ufficiale di Tesla, rivelando tutte le sue caratteristiche. Si tratta della versione più potente e dinamica della serie ModelY, pensata per chi vuole unire efficienza elettrica e piacere di guida.

Le differenze estetiche con le versioni standard sono evidenti. La TeslaModel Y Performance sfoggia un paraurti ridisegnato con prese d’aria più pronunciate, un nuovo diffusore posteriore e uno spoiler maggiorato che accentua il carattere sportivo. L’assetto è stato abbassato e il SUV monta cerchi Arachnid 2.0 da 21”, che contribuiscono a rendere la linea più aggressiva.

Tesla Model Y Performance: motore, autonomia e prezzo

All’interno della vettura vi sono i rivestimenti in fibra di carbonio e i sedili sportivi Performance della prima fila, dotati di supporto esteso per le cosce, riscaldamento e ventilazione. Non manca il grande display QHD da 16” per l’ intrattenimento e punto di comando per la maggior parte delle funzioni di bordo.

Il cuore della Tesla Model Y Performance è un nuovo powertrain a doppio motore, che garantisce la trazione integrale e prestazioni di alto livello. L’accelerazione da 0 a 100km/h avviene in soli 3,5 secondi, mentre la velocità massima tocca i 250km/h. L’autonomia dichiarata secondo ciclo WLTP arriva a 580km, grazie anche alle nuove celle ad alta tensione che migliorano la ricarica e l’efficienza complessiva.

Le sospensioni adattive e gli pneumatici specifici permettono di mantenere la massima stabilità in ogni condizione. Sono poi disponibili modalità di guida esclusive che consentono di personalizzare trazione e controllo, scegliendo tra assistenza standard, ridotta o disattivata in base allo stile di guida o al tipo di terreno. Il prezzo in Italia della parte da 61.990€, una cifra che la posiziona come una delle proposte più competitive nel settore dei SUV elettrici sportivi, soprattutto considerando le prestazioni offerte.