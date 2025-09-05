Samsung raggiunge i 2 miliardi di smartphone prodotti in Vietnam

Samsung ha superato un traguardo importante che segna la storia della sua attività industriale. Parliamo di ben 2 miliardi di smartphone realizzati negli stabilimenti vietnamiti dall’inizio delle operazioni, nell’aprile 2009. La celebrazione ufficiale si è svolta lo scorso 26 agosto, a conferma della centralità del Paese nella catena produttiva internazionale del marchio.

Gli impianti di Bac Ninh e Thai Nguyen non producono soltanto dispositivi economici, ma coprono l’intera serie Galaxy, compresi i modelli di fascia alta e gli innovativi pieghevoli come il GalaxyZ Fold 7. Gran parte della produzione è destinata all’esportazione verso i mercati chiave, in particolare il Nord America, area dove Samsung sta rafforzando la propria presenza per aggirare i dazi commerciali.

Samsung, il Vietnam batte Corea del Sud e India

I numeri fotografano un successo impressionante. Nella prima metà del 2025, Samsung Vietnam ha generato ricavi per 31,6 miliardi di dollari, di cui ben 28miliardi provenienti dalle esportazioni. Con oltre 100.000 dipendenti, l’azienda rappresenta il maggiore investitore straniero nel settore tecnologico della regione.

Con questo primato, il Vietnam si afferma così come il principale polo produttivo di smartphone per Samsung, superando i volumi di India e Corea del Sud. A sottolineare l’importanza di questa base industriale, il presidente della divisione mobile, TM Roh, ha incontrato il Primo Ministro Pham Minh Chinh durante una visita ufficiale. Un gesto che testimonia la volontà di rafforzare una collaborazione di lungo periodo.

Samsung ha già annunciato piani di espansione che vanno oltre gli smartphone. L’azienda infatti investirà in ricerca e sviluppo e nella produzione di display avanzati, con l’obiettivo di mantenere un vantaggio competitivo sui rivali come Apple e Xiaomi. La produzione record raggiunta in poco più di 15 anni riflette la capacità di Samsung di adattare la propria catena industriale ai mutamenti globali, valorizzando territori strategici e investendo in tecnologie di frontiera. Il Vietnam, grazie a infrastrutture consolidate e manodopera qualificata, continuerà a rappresentare un pilastro fondamentale nella corsa alla tecnologia verso il futuro della mobilità digitale.