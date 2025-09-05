Amazfit T-Rex 3 Pro svelato per errore

Non è ancora stato presentato ufficialmente, ma il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro ha già fatto parlare di sé. Alcune immagini e specifiche sono infatti trapelate su uno store online nelle Filippine, permettendo di scoprire in anticipo le caratteristiche della versione più potente del T-Rex 3 lanciato nel 2024. La pubblicazione è stata rimossa poco dopo, ma ormai i dettagli avevano già fatto il giro del web.

Amazfit T-Rex 3 Pro, funzioni avanzate e autonomia da record

La novità più immediata riguarda la disponibilità di due varianti. Nello specifico una da 48mm, identica al modello precedente, e una nuova versione compatta da 44mm. Saranno disponibili quattro colorazioni, quali Tactical Black e Black Gold per la versione più grande, Arctic Gold e Black Gold per quella più piccola. Il display AMOLED segna un deciso passo avanti, con luminosità fino a 3.000nit, superiore del 50% rispetto al T-Rex 3 standard. Lo schermo è protetto da vetro zaffiro, mentre i pulsanti sono in lega di titanio TC4, garanzia di resistenza e durata.

Il nuovo Amazfit T-Rex 3 Pro introduce diverse funzioni pensate per gli appassionati di sport e avventura. La versione da 48mm integra una torcia LED a due colori, utile nelle attività outdoor, insieme ad altoparlante e microfono per gestire chiamate Bluetooth direttamente dall’orologio. Tra le nuove opzioni software spiccano il Route Planning con GPS a doppia banda e il supporto per oltre 180 modalità sportive.

Il dispositivo mantiene la certificazione fino a 10ATM, adatta anche alle immersioni e all’apnea, mentre il nuovo sensore BioTracker 6.0 aggiunge la metrica BioCharge, utile a monitorare il livello energetico giornaliero. L’autonomia si conferma uno dei punti di forza. Essa garantisce infatti 25 giorni con la batteria da 700mAh della versione più grande, circa 19 giorni per la variante compatta da 640mAh. Entrambi i modelli utilizzano Zepp OS 4.0 e dispongono di 26GB di memoria interna. Prezzo e disponibilità non sono stati ancora annunciati, ma si può ipotizzare un listino simile al T-Rex 3, lanciato in Italia a 299€ e oggi reperibile online attorno ai 270€. Se confermate, le nuove funzioni renderanno il T-Rex 3 Pro uno degli smartwatch più completi per chi cerca resistenza, autonomia e strumenti dedicati alle attività outdoor.