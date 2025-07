Amazfit

Zepp Health ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per gli smartwatch Amazfit T-Rex 3 e Amazfit Balance, introducendo funzionalità aggiuntive e miglioramenti generali. Il rollout è iniziato nei primi giorni di luglio 2025 e coinvolge entrambi i dispositivi con la versione firmware 9.0.11.1 per T-Rex 3 e 4.26.6.1 per Balance.

Le novità riguardano funzioni di monitoraggio della salute, nuove opzioni per l’allenamento e aggiustamenti delle notifiche, con l’obiettivo di rendere l’esperienza d’uso più completa e reattiva. Gli aggiornamenti sono disponibili tramite l’app Zepp, che consente di scaricare e installare il nuovo firmware sugli smartwatch compatibili.

Aggiornamento Amazfit di luglio: nuove funzioni per T-Rex 3 e Balance

L’aggiornamento firmware 9.0.11.1 per Amazfit T-Rex 3 introduce una nuova modalità di misurazione continua della frequenza cardiaca durante l’attività fisica, con una maggiore precisione nei dati raccolti. Inoltre, sono state ottimizzate le notifiche push, ora più affidabili e meno soggette a ritardi.

Tra le novità rilevanti c’è anche il supporto per nuovi sport, con l’aggiunta di modalità di allenamento specifiche e schermate riepilogative aggiornate. Gli sviluppatori hanno perfezionato anche la risposta dell’interfaccia utente durante la navigazione tra le schermate, rendendo più fluida l’esperienza di utilizzo sul campo.

L’aggiornamento ha migliorato anche la stabilità generale del sistema, riducendo i bug minori segnalati dagli utenti nelle settimane precedenti. Non ci sono nuove funzionalità smart o modifiche estetiche al sistema, ma il focus resta sulle prestazioni in tempo reale.

Per quanto riguarda Amazfit Balance, la versione firmware 4.26.6.1 porta miglioramenti alla valutazione del sonno e all’algoritmo di misurazione dello stress. Il dispositivo fornisce ora una stima più accurata dei cicli notturni e del recupero complessivo, utile per gli utenti che utilizzano l’orologio anche durante la notte.

È stata inoltre introdotta una nuova modalità di allenamento personalizzata, che consente di impostare obiettivi specifici in base alla frequenza cardiaca o alla durata. Questa funzione punta a rendere più flessibili le sessioni di allenamento, offrendo maggior controllo sugli esercizi.

L’aggiornamento include anche una migliore compatibilità con le notifiche delle app di terze parti, riducendo i problemi di sincronizzazione segnalati in precedenza. Come per il T-Rex 3, anche in questo caso è stato migliorato il comportamento dell’interfaccia grafica, con transizioni più fluide e una maggiore reattività.

Entrambi gli aggiornamenti sono distribuiti tramite l’app ufficiale Zepp, disponibile su Android e iOS. Una volta connesso lo smartwatch al telefono, l’app notifica la disponibilità del nuovo firmware e avvia l’installazione automatica, che può durare alcuni minuti.

L’installazione richiede una connessione Bluetooth stabile, batteria sufficiente (almeno il 30% consigliato) e una versione aggiornata dell’app. Dopo l’aggiornamento, l’orologio si riavvia e applica le modifiche. Gli utenti possono consultare le note di rilascio all’interno della sezione “Aggiornamento” per un riepilogo completo delle novità.