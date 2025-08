Amazfit T-Rex 3 è in OFFERTA di 100 euro su Amazon: uno sconto inaspettato

Uno sconto inaspettato è stato attivato da Amazon sull’acquisto di Amazfit T-Rex 3, prodotto eccellente sotto ogni punto di vista, che promette un rapporto qualità/prezzo ottimo, alla portata di ogni singolo consumatore, con l’occasione di spendere poco e godere di incredibili prestazioni generali.

La prima cosa da sapere nel momento in cui si decide di avvicinarsi ad un prodotto di questo tipo riguarda chiaramente la versatilità del suo utilizzo, ciò sta a significare che può facilmente essere utilizzato con vari device in commercio, siano essi con sistema operativo iOS o Android, godendo appieno delle sue ottime funzionalità (anche ad esempio la ricezione di notifiche, messaggi o similari). Il display è AMOLED, molto ampio essendo da 48 millimetri, completamente touchscreen, dotato di 6 sistemi satellitari Dual Band GPS (così da riuscire a tracciare gli spostamenti direttamente al polso, senza necessità dello smartphone).

Uno degli altri suoi punti di forza è chiaramente rappresentato dalla batteria, componente che riesce a garantire una usabilità quotidiana molto elevata, anzi può raggiungere fino a 27 giorni di durata (entro determinate e specifiche condizioni generali). L’essere disponibile con un display molto grande facilita la navigazione step-by-step, in altre parole facilita il download delle mappe direttamente al polso, per poi utilizzarle per spostarsi tranquillamente senza essere necessariamente collegati alla rete.

Amazfit T-Rex 3, lo sconto di 100 euro che nessuno si aspettava

Perfetto per gli amanti degli allenamenti, ma non solo, Amazfit T-Rex 3 è lo strumento ideale da tenere sempre al polso, uno smartwatch che non ammette assolutamente rivali, anche per la sua anima ed estetica rugged davvero molto belle e caratteristiche. Il prezzo di vendita iniziale, pari a 299 euro, viene fortemente ridotto da amazon, fino ad arrivare ad un investimento finale di soli 191,69 euro. Acquistatelo subito qui.