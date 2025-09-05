Ad
Adobe Premiere arriva su mobile: prima su iOS e poi su Android

Un editor professionale gratis su smartphone, questo è Adobe Premiere in versione mobile per i due sistemi operativi di riferimento

scritto da Felice Galluccio
Adobe ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Premiere su iOS e Android, con una distribuzione che partirà già entro settembre sugli iPhone, mentre per Android ci sarà da aspettare un po’ di più. La novità è stata svelata nelle prime ore di IFA 2025 a Berlino e ha subito catturato l’attenzione degli appassionati di video editing. La promessa è chiara: offrire un’esperienza “di livello Pro” senza alcun costo iniziale.

Tra le funzioni confermate troviamo la timeline principale, il supporto a un numero quasi illimitato di tracce audio e video (nei limiti delle prestazioni del dispositivo) e la gestione di contenuti fino al 4K HDR. Non mancano strumenti avanzati come la generazione automatica di sottotitoli, la trascrizione dei dialoghi e una libreria di asset gratuiti che include font, immagini, suoni e clip video. Per la condivisione, Adobe ha introdotto un sistema di esportazione rapida con un solo click ottimizzato per piattaforme come YouTube Shorts, TikTok e Instagram, adattando automaticamente formato e proporzioni.

Le funzioni AI e la strategia di monetizzazione

L’app non conterrà pubblicità, ma il modello di business ruoterà attorno a cloud storage e funzionalità AI. Non è ancora chiaro se la versione gratuita offrirà un quantitativo minimo di spazio e crediti, ma sarà possibile acquistare pacchetti aggiuntivi. Tra le feature basate su intelligenza artificiale ci saranno la generazione di effetti sonori, il miglioramento dei dialoghi e l’accesso a elementi grafici realizzati con Adobe Firefly.

È bene ricordare che Adobe aveva già provato a portare il suo editor video su mobile con Premiere Rush, una versione semplificata che però non era riuscita a soddisfare chi cercava un’esperienza vicina a quella desktop. Con questa nuova incarnazione, battezzata informalmente “Premiere Mobile”, l’azienda punta a colmare quel divario e a rendere disponibile anche in mobilità gran parte della potenza del noto Premiere Pro.

L’appuntamento è fissato a fine settembre, quando i primi utenti iOS potranno scaricare e testare il nuovo strumento. Sarà l’occasione per capire se Adobe sia davvero riuscita a trasformare lo smartphone in una piattaforma completa per il montaggio video professionale.

