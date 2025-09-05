PC e trucchi utili: come liberare spazio sul computer senza cancellare file importanti

Molti utenti purtroppo si ritrovano con il computer praticamente bloccato e la causa è sempre la stessa: la memoria è piena e l’hard disk o l’SSD di turno, stanno faticando più del dovuto. Ci sono diverse opportunità di cui tenere conto in questo caso, con alcune che potrebbero essere particolarmente interessanti.

PC e memoria piena: quando i cloud corrono in aiuto degli utenti

Una strategia sicura consiste nell’utilizzare i servizi cloud. Documenti, foto e video meno utilizzati possono essere caricati su piattaforme come Google Drive, OneDrive o iCloud, mantenendoli accessibili in qualsiasi momento senza occupare la memoria del disco principale. Alcuni sistemi operativi offrono la funzione di archiviazione automatica, che sposta online i file meno usati liberando spazio in locale.

Rimozione di programmi e file superflui

Un altro passo efficace è disinstallare i software che non vengono più utilizzati. Molti programmi occupano diversi gigabyte, rallentano l’avvio e restano in background consumando risorse. Windows e macOS includono strumenti che mostrano l’elenco completo delle applicazioni installate e lo spazio occupato. Anche svuotare il cestino e i file temporanei è fondamentale: spesso si accumulano senza che l’utente se ne accorga.

Utilizzo di supporti esterni per PC

Chi lavora con progetti pesanti, come video o rendering grafici, può affidarsi a dischi rigidi esterni o unità SSD portatili. In questo modo si mantiene il computer più leggero, riservando il disco principale solo ai file indispensabili. Un’altra opzione è la compressione di cartelle e archivi poco usati, che riduce l’ingombro mantenendo comunque accessibili i dati.

Manutenzione costante

Liberare spazio non dovrebbe essere un’operazione occasionale, ma parte della manutenzione periodica del computer. Controllare ogni mese le cartelle più pesanti e trasferire i contenuti meno urgenti altrove aiuta a prevenire cali di prestazioni. In questo modo il sistema operativo resta fluido e pronto a gestire anche carichi più intensi.