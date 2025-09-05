Ad
PC e trucchi utili: come liberare spazio sul computer senza cancellare file importanti

Se anche voi avete lo spazio pieno sul vostro PC, ci sono alcune dritte che potrebbero fare al caso vostro.

scritto da Felice Galluccio
Molti utenti purtroppo si ritrovano con il computer praticamente bloccato e la causa è sempre la stessa: la memoria è piena e l’hard disk o l’SSD di turno, stanno faticando più del dovuto. Ci sono diverse opportunità di cui tenere conto in questo caso, con alcune che potrebbero essere particolarmente interessanti.

PC e memoria piena: quando i cloud corrono in aiuto degli utenti

Una strategia sicura consiste nell’utilizzare i servizi cloud. Documenti, foto e video meno utilizzati possono essere caricati su piattaforme come Google Drive, OneDrive o iCloud, mantenendoli accessibili in qualsiasi momento senza occupare la memoria del disco principale. Alcuni sistemi operativi offrono la funzione di archiviazione automatica, che sposta online i file meno usati liberando spazio in locale.

Rimozione di programmi e file superflui

Un altro passo efficace è disinstallare i software che non vengono più utilizzati. Molti programmi occupano diversi gigabyte, rallentano l’avvio e restano in background consumando risorse. Windows e macOS includono strumenti che mostrano l’elenco completo delle applicazioni installate e lo spazio occupato. Anche svuotare il cestino e i file temporanei è fondamentale: spesso si accumulano senza che l’utente se ne accorga.

Utilizzo di supporti esterni per PC

Chi lavora con progetti pesanti, come video o rendering grafici, può affidarsi a dischi rigidi esterni o unità SSD portatili. In questo modo si mantiene il computer più leggero, riservando il disco principale solo ai file indispensabili. Un’altra opzione è la compressione di cartelle e archivi poco usati, che riduce l’ingombro mantenendo comunque accessibili i dati.

Manutenzione costante

Liberare spazio non dovrebbe essere un’operazione occasionale, ma parte della manutenzione periodica del computer. Controllare ogni mese le cartelle più pesanti e trasferire i contenuti meno urgenti altrove aiuta a prevenire cali di prestazioni. In questo modo il sistema operativo resta fluido e pronto a gestire anche carichi più intensi.

