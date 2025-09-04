WindTre, promozioni telefoniche giga e minuti a prezzi davvero scontati

WindTre è uno degli operatori telefonici tradizionali più scelto dagli utenti nel nostro Paese.

L’operatore conta un bacino molto ampio di clienti che lo scelgono per l’ampia presenza di tariffe telefoniche, pensate per tutte le tipologie di utenti, e per i prezzi accessibili delle offerte, oltre che per i servizi esclusivi che si possono ottenere.

WindTre: tutte le tariffe giga e minuti disponibili

Per quanto riguarda le promozioni telefoniche che offrono giga e minuti, WindTre presenta agli utenti diverse tipologie.

Innanzitutto, c’è da fare una distinzione tra le tariffe disponibili per i clienti provenienti da operatori come Iliad, Fastweb, CoopVoce, Poste Mobile e altri operatori telefonici virtuali, e quelle per i clienti provenienti da Tim, Vodafone e altri operatori, oppure per chi ha bisogno di attivare un nuovo numero.

Le prime sono tre e si dividono in sotto categorie per i diversi operatori. Le prime due offerte, infatti, riguardano i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, CoopVoce e poste mobile, e prevedono 200 giga con 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 10,1 giga extra in Unione Europea a soli 7,99 € al mese con attivazione gratis, e 200 giga di Internet in full Speed, minuti illimitati, 50 SMS, 12,6 giga extra in Unione Europea, a 9,99 € al mese con attivazione gratis.

La terza, invece è disponibile per i clienti provenienti da Tiscali, Optimal, Spusu e Lyca Mobile e prevede 150 giga con 5G, minuti illimitati, 50 SMS, 10,1 giga extra in Unione Europea a 7,99 € al mese con attivazione gratis.

Anche per quanto riguarda la seconda categoria, si tratta di tre tariffe telefoniche.

La prima è disponibile per i clienti provenienti da Tim e che Kena mobile e offre 200 giga con 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra in Unione Europea, a soli 10,99 € al mese con attivazione gratis. La seconda è disponibile invece per i clienti provenienti da Vodafone e ho Mobile e prevede 200 giga con 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra in Unione Europea, a 9,99 € al mese con attivazione gratis. Infine l’ultima tariffa è disponibile per i clienti che vogliono attivare un nuovo numero e prevede 200 giga con 5G, minuti illimitati, 50 SMS e 12,6 giga extra Unione Europea, a soli 9,99 € al mese con attivazione gratis.